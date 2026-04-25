Tối 24/4, U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia, giành Cúp vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026. Không chỉ giành Cúp, thầy trò HLV Cristiano Roland còn tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành đội giàu thành tích nhất giải đấu (4 lần đăng quang).

Ngoài Cúp vô địch, U17 Việt Nam còn giành 2 giải thưởng cá nhân đó là Thủ môn xuất sắc nhất (Lý Xuân Hòa) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Nguyễn Lực). Bên cạnh đó, với 6 bàn thắng ghi được, Nguyễn Văn Dương cũng để lại dấu ấn tại giải. Đây là những gương mặt trẻ vô cùng triển vọng với bóng đá Việt Nam.

U17 Việt Nam có giải đấu rất thành công.

“Dù thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng toàn đội luôn đoàn kết và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Giải đấu là trải nghiệm rất quý giá giúp chúng tôi học hỏi nhiều điều từ các đối thủ trong khu vực. Chúng tôi xin cảm ơn thầy Roland và ban huấn luyện luôn tin tưởng, chỉ bảo tận tình”, Văn Dương chia sẻ.

Tiền đạo này khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện để có sư chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu tiếp theo là Vòng chung kết U17 châu Á 2026, diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 5 sắp tới.

Văn Dương ghi 6 bàn tại giải. Ảnh: VFF

Sau giải đấu thành công, U17 Việt Nam nhận thưởng 1,1 tỉ đồng từ VFF. Thầy trò HLV Cristiano Roland về nước vào chiều 26/4, có ít ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026.

Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Với việc FIFA nâng số đội tham dự U17 World Cup 2026 lên 48 đội, mở ra cơ hội cho U17 Việt Nam. Nếu vào tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ thực hiện được giấc mơ của mình.

