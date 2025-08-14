Sáng 14/8, CLB Thép Xanh Nam Định tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2025/26. Phát biểu trong buổi lễ, HLV Vũ Hồng Việt thể hiện quyết tâm cao: "Mùa giải 2025/26, các thành viên CLB Thép Xanh Nam Định xin hứa tiếp tục chiến đấu hết mình trong từng trận đấu, xứng đáng là niềm tự hào của thể thao tỉnh nhà. Mục tiêu của đội là có được thành tích tốt nhất không chỉ ở đấu trường quốc nội mà cả đấu trường quốc tế”.

Thép Xanh Nam Định tổ chức lễ xuất quân vào sáng 14/8. Ảnh: L.T

HLV xuất sắc nhất V-League 2024/25 nói thêm: “Chúng tôi tham gia 4 đấu trường ở mùa giải năm nay, vì vậy là đội cần phải có sự bổ sung các cầu thủ nội và ngoại chất lượng để lực lượng dày, đảm bảo thành tích ở cả 4 mặt trận".

HLV Vũ Hồng Việt cho biết đội bóng đưa về thủ môn ngoại vì tham dự C2 châu Á và Cúp các CLB Đông Nam Á. Ngoài ra, Xuân Son vẫn chưa quay trở lại, còn Văn Toàn mới phẫu thuật là những tổn thất lớn với cả đội.

Đội bóng thành Nam có tham vọng lớn ở mùa giải 2025/26. Ảnh: T.L

“Các đội đều có tham vọng lớn, chúng tôi gặp nhiều khó khăn để bảo vệ ngôi vương. Hà Nội FC có truyền thống vô địch. Thể Công Viettel đầu tư mạnh. Ninh Bình mới lên hạng nhưng có những bản hợp đồng chất lượng. Tôi đánh giá CLB CAHN là ứng viên vô địch rất lớn. Ngoài ra Công an TP HCM cũng có sự đầu tư mạnh mẽ. Đó là những đối thủ mạnh mà Thép Xanh Nam Định cần phải vượt qua”, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo đánh giá về cuộc đua vô địch V-League mùa này.