Rất hay

Trước một đối thủ Tây Á vốn nổi tiếng mạnh về thể lực, tốc độ và không ngại va chạm, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn chủ động chơi đôi công thay vì lùi sâu phòng ngự.

Ngay từ đầu trận, U17 Việt Nam đã tạo ra nhiều tình huống lên bóng tốc độ ở hai biên, kết hợp cùng những pha phối hợp trung lộ khá mạch lạc. Đội bóng của HLV Roland cho thấy sự tự tin lớn khi chủ động trong cách tiếp cận trận đấu.

Khả năng tấn công của U17 Việt Nam cũng cho thấy sự đa dạng đáng kể. Nhiều thời điểm, các học trò của HLV Roland chơi pressing tầm cao khiến Yemen lúng túng, nhưng cũng có lúc chuyển trạng thái rất nhanh với những pha phản công giàu tốc độ. Các tiền vệ tích cực xâm nhập vòng cấm, còn hàng công di chuyển liên tục để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

U17 Việt Nam (áo trắng) có trận đấu hay

Quan trọng hơn, U17 Việt Nam không hề sợ hãi khi Yemen đẩy cao đội hình đáp trả. Thế trận ăn miếng trả miếng được duy trì trong phần lớn thời gian thi đấu, tạo nên một trận cầu hấp dẫn đúng nghĩa.

Bàn thắng của Quang Hưng ở phút 77 là phần thưởng xứng đáng cho sức ép mà U17 Việt Nam tạo ra suốt cả trận. Đó cũng là khoảnh khắc cho thấy bản lĩnh của một tập thể biết kiên nhẫn, biết chờ thời cơ để kết liễu đối thủ

Chiến thắng ấy càng có ý nghĩa khi U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm hòa, giúp U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên. Cánh cửa vào tứ kết, đồng nghĩa với vé dự U17 World Cup, đang mở ra đầy hy vọng.

Mà cũng rất tiếc

Dù vậy, nếu nhìn kỹ hơn, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể thắng đậm hơn thay vì chỉ kết thúc trận đấu với cách biệt mong manh một bàn.

Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Cristiano Roland đã tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng khâu xử lý cuối cùng vẫn thiếu sự lạnh lùng cần thiết. Có những tình huống chỉ cần Đại Nhân và các đồng đội quyết đoán hơn một chút, hoặc bình tĩnh hơn một nhịp, bàn thắng đã có thể đến sớm hơn thay vì phải chờ sang hiệp 2.

Và chiến thắng xứng đáng

Việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến U17 Việt Nam phải trải qua quãng thời gian cuối trận khá căng thẳng. Trước một đối thủ có nền tảng thể lực như Yemen, đội bóng của ông Roland khá vất vả mới có thể giữ được chiến thắng.

Dẫu vậy, U17 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi. Một chiến thắng ở trận ra quân luôn mang ý nghĩa giải tỏa áp lực rất lớn. Khi đôi chân trở nên thanh thoát hơn và tâm lý được cởi bỏ, các học trò của HLV Roland này hoàn toàn có thể chơi bùng nổ hơn ở những trận đấu tiếp theo.

