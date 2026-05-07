"U17 Việt Nam có trận thắng khó nhọc 1-0 trước U17 Yemen trong trận mở màn bảng C, VCK U17 châu Á 2026. Đậu Quang Hùng ghi bàn thắng quyết định ở phút 77, giúp U17 Việt Nam thắp sáng hy vọng vào vòng loại trực tiếp, trong khi U17 Yemen phải tự hỏi tại sao họ lại thua khi có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn", AFC viết về trận U17 Việt Nam thắng U17 Yemen 1-0.

Hai đội chơi sòng phẳng. Ảnh: AFC

"Cả hai đội đều bước vào trận đấu với mong muốn khởi đầu tích cực, trong đó U17 Việt Nam có khởi đầu tốt hơn. Đội bóng Đông Nam Á gây sức ép ngay từ đầu nhưng U17 Yemen không mất nhiều thời gian để chiếm lại ưu thế, với cú sút bằng chân phải của Saber Al Nuaimi từ giữa vòng cấm bị chặn lại ở phút thứ 5.

Yemen nhập cuộc hiệp hai đầy tự tin và có cơ hội ghi bàn ở phút 52 nhưng cú sút từ cánh phải của Abdulrahman Al Qufaili đi chệch khung thành.

Bàn thắng duy nhất của Quang Hưng. Ảnh: AFC

U17 Việt Nam dần dần kiểm soát bóng nhiều hơn những phút sau đó. Lối chơi tích cực của U17 Việt Nam cuối cùng được đền đáp ở phút 77 khi Quang Hưng bình tĩnh đón đường chuyền của Chu Ngọc Nguyên Lực và dứt điểm ngọt ngào vào góc dưới bên trái khung thành", AFC viết.

