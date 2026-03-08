Trên BXH, CAHN đang dẫn đầu LPBank V-League với 35 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Ninh Bình và Thể Công Viettel 7 điểm, bỏ xa Hà Nội FC tới 14 điểm. Khoảng cách này còn có thể nới rộng nếu đội bóng ngành công an giành chiến thắng ở vòng này, chưa kể thi đấu thiếu 1 trận.

Rõ ràng CAHN đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V-League mùa giải năm nay. Sau khi dừng bước ở Cúp Quốc gia, các giải châu lục và khu vực, thầy trò HLV Polking dồn toàn lực tranh ngôi vương V-League, và họ đang tiến từng bước tới mục tiêu của mình.

Về mặt phong độ, CAHN đang có màn trình diễn ấn tượng với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại V-League, trong đó đánh bại những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Ninh Bình FC.

Trận Hà Nội FC vs CAHN hứa hẹn hấp dẫn. Ảnh: VPF

Nếu tiếp tục giữ sự ổn định như thời gian qua, CAHN khó có đối thủ tại V-League. Muốn thắng CAHN lúc này, các đội không chỉ có sự chuẩn bị kỹ, mà còn phải chơi hết khả năng. Hà Nội FC là một trong những đội được người hâm mộ chờ đợi có thể cản bước CAHN, giúp cho cuộc đua tới ngôi vô địch hấp dẫn hơn.

Dù kém CAHN 14 điểm, nhưng trên lý thuyết Hà Nội FC vẫn còn cơ hội đuổi kịp. Để tạo nên cuộc "lội ngược dòng" thần kỳ đó, họ phải đánh bại đối thủ cùng thành phố trận này. Nếu không làm được, Văn Quyết cùng các đồng đội gần như đành chấp nhận số phận.

Nói thế để thấy Hà Nội FC xem trận đấu với CAHN như chung kết. Dù phong độ, lực lượng không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng đội bóng Thủ đô có thừa kinh nghiệm, bản lĩnh để có thể chơi một trận sòng phẳng.

Ở hai trận còn lại trong ngày 8/3, Thép Xanh Nam Định hướng tới chiến thắng thứ 2 liên tiếp dưới thời HLV Vũ Hồng Việt khi làm khách trên sân của PVF-CAND. Trên sân Gò đậu, Becamex TP.HCM có trận đấu được đánh giá khó khăn khi tiếp Thể Công Viettel đang có phong độ cao.