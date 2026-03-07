ĐT nữ Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng áp đảo thế trận trước Ấn Độ. Ngay phút thứ 4, Yamamoto mở tỷ số bằng cú sút xa đầy ngẫu hứng, đưa bóng găm thẳng vào lưới đối phương.

Chỉ 9 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Yamamoto tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng xuống đáy biên trước khi kiến tạo để Hasegawa dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Sự áp đảo của đội bóng xứ mặt trời mọc tiếp tục được cụ thể hóa khi Miyazawa ghi liền hai bàn ở các phút 20 và 35 sau những pha đối mặt thủ môn. Trước khi hiệp một khép lại, Seike thực hiện thành công quả phạt đền giúp Nhật Bản dẫn trước 5-0.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi Nhật Bản tiếp tục dồn ép. Ueki tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick ở các phút 47, 50 và 65. Xen giữa đó là các bàn thắng của Seike và Hijikata, trước khi Miyazawa hoàn tất cú hat-trick ở phút 81.

Chiến thắng 11-0 giúp Nhật Bản xây chắc ngôi đầu bảng C với 6 điểm và đoạt vé sớm vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. Ở lượt trận cuối, họ sẽ chạm trán tuyển nữ Việt Nam (10/3) - đội đã để thua 0-1 trước Đài Loan (TQ) ở lượt trận thứ hai.

Xếp hạng bảng C sau lượt trận thứ hai

Ghi bàn: Yamamoto 4', Hasegawa 13', Miyazawa 20', 35', 81', Seike 45+5', 55', Ueki 47', 50', 65', Hijikata 62'

Đội hình xuất phát:

Ấn Độ: Panthoi, Sweety, Juli, Sangita, Soumya, Sanju, Pyari Xaxa, Martina, Manisha, Aveka, Sarita

Nhật Bản: Hirao, Kumagai, Koga, Miyazawa, Seike, Tanaka, Hasegawa, Yamamoto, Hayashi, Moriya, Chiba