Dù HLV Kim Sang Sik chưa chính thức công bố danh sách U23 Việt Nam, nhưng nhiều CLB đã chúc mừng các cầu thủ của mình có tên trong đợt tập trung lần này. CLB Ninh Bình cho biết, sau trận tứ kết Cúp Quốc Gia 2025/26 giữa Ninh Bình FC vs PVF-CAND vào ngày 21/3, ba cầu thủ trẻ của đội bóng Cố đô là Thành Trung, Lê Phát và Văn Thuận sẽ lên đường hội quân U23 Việt Nam.

Đây đều là những gương mặt quen thuộc của U23 Việt Nam, từng tham dự các giải đấu quan trọng trong năm 2025 và đầu năm 2026. Cầu thủ Việt kiều Thành Trung thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Lê Phát và Văn Thuận đá tiền đạo.

Văn Thuận được triệu tập lên U23 Việt Nam.

CLB Thể Công Viettel cũng gửi lời chúc mừng tới 3 cầu thủ được triệu tập lên U23 Việt Nam, gồm: Mạnh Hưng, Đăng Dương và Công Phương. Trong các cầu thủ này, Công Phương là gương mặt quen thuộc ở U23 Việt Nam, còn Đăng Dương và Mạnh Hưng không góp mặt ở những giải đấu gần đây vì chấn thương. Cầu thủ lứa U23 đáng chú ý nhất của Thể Công Viettel là Khuất Văn Khang không được triệu tập trong đợt tập trung lần này khi có suất lên tuyển Việt Nam.

So với đợt tập trung gần nhất tham dự VCK U23 châu Á 2026, thành phần lực lượng U23 Việt Nam có nhiều thay đổi. HLV Kim Sang Sik quyết định đôn nhiều cầu thủ trụ cột của đội U23 lên ĐTQG, chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và đặc biệt là trận quyết đấu với Malaysia ngày 31/3. Đồng thời, chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới ở lứa U20 - U21.

CLB SLNA có tới 6 cầu thủ được triệu tập lần này, trong đó có thủ môn Cao Văn Bình, Trọng Tuấn, Nguyên Hoàng, Quang Vinh, Long Vũ, Trọng Sơn. HAGL có 2 gương mặt là Minh Tâm và Quang Kiệt. Hà Nội FC dự kiến có Đình Hải, Cảnh Tài. PVF-CAND có 3 cầu thủ được triệu tập gồm: Thái Bá Đạt, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Anh Tuấn.

HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ.

U23 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 17/3 tới tại Hà Nội. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của VFF nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho ĐTQG, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới mục tiêu chuẩn bị nhân sự cho Asian Games 2026.

Các cầu thủ có khoảng 1 tuần tập luyện trước khi tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, diễn ra từ ngày 25/3 đến 31/3 tại thành phố Tây An (Trung Quốc). Giải đấu năm nay có chất lượng cao với sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.