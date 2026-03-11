Thông tin từ Hà Nội FC, 6 cầu thủ của đội bóng này gồm: Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Hai Long, Tuấn Hải và Hoàng Hên được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam.

Trong số này, Hoàng Hên là gương mặt gây chú ý nhất, được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam tăng thêm nhiều sức mạnh. Ở trận gần nhất tại vòng 15 LPBank V-League 2025/26, Hoàng Hên ghi điểm với HLV Kim Sang Sik khi lập cú đúp giúp Hà Nội FC đánh bại CAHN 2-1.

Thực tế không chỉ trận này, chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá cao phẩm chất của của cầu thủ gốc Brazil. Anh là mẫu cầu thủ mà ông Kim Sang Sik đang rất cần để tạo nên sự bất ngờ về lối chơi, trong bối cảnh Malaysia hiểu quá rõ về các cầu thủ Việt Nam.

Hoàng Hên xứng đáng được khoác áo tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, việc sử dụng Hoàng Hên thế nào lại là điều mà HLV Kim Sang Sik phải cân nhắc và tính toán kỹ. Khi còn khoác áo Thép Xanh Nam Định, Hoàng Hên đá tiền vệ trung tâm, là đối tác quan trọng của Xuân Son.

Tuy nhiên khi thi đấu trong màu áo Hà Nội FC, cầu thủ sinh năm 1994 được đẩy lên đá ở vị trí tiền đạo lệch trái. Anh thi đấu rất hiệu quả, là giải pháp ghi bàn cho đội bóng Thủ đô, được nhìn nhận rõ nhất trong trận thắng CAHN.

Nếu Xuân Son không đạt phong độ cao nhất, vai trò của Hoàng Hên càng trở nên quan trọng trong trận tái đấu Malaysia. Dĩ nhiên nếu cả hai có thể phối hợp ăn ý như khi còn thi đấu ở Thép Xanh Nam Định, là điều mà HLV Kim Sang Sik mong muốn nhất.

Theo kế hoạch, trong 1-2 ngày tới HLV Kim Sang Sik chính thức công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam. Trước khi gặp Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3, Hoàng Hên cùng các đồng đội đá giao hữu với Bangladesh trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 26/3.