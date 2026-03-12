Dù vắng một vài gương mặt quen thuộc, nhưng nhìn chung tuyển Việt Nam có binh hùng tướng mạnh, thậm chí mạnh nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik. Ngoài sự trở lại của tiền đạo chủ lực Xuân Son, ông Kim Sang Sik có thêm 2 cầu thủ nhập tịch khác lần đầu góp mặt là thủ thành Patrick Lê Giang và Đỗ Hoàng Hên.

Như vậy, ở cả ba tuyến, tuyển Việt Nam đều có những cầu thủ nhập tịch chất lượng, chưa kể hậu vệ cánh trái Cao Quang Vinh. Tất cả đều có khả năng đá chính ở trận gặp Malaysia sắp tới.

Chưa hết, tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Văn Hậu và Đình Trọng - những gương mặt chủ chốt dưới triều đại Park Hang Seo. Đình Trọng được ví là “chuyên gia săn Tây”, trong khi Văn Hậu được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam có một diện mạo mới về sức mạnh, hiệu quả trong lối chơi. Bản thân Văn Hậu cũng tạo nên sự khác biệt từ những tình huống cố định hay sút xa uy lực.

Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh cũng rất quan trọng. Anh kết hợp với với những Duy Mạnh, Thành Chung có nhiều kinh nghiệm và chiều cao tốt, sẽ là lớp lá chắn khó xuyên phá của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

Giới chuyên môn đánh giá đây là đội hình mạnh nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik. Thậm chí chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải “đau đầu” khi đưa ra quyết định sử dụng nhân sự trong trận gặp Malaysia sắp tới.

Với những cầu thủ đang đạt phong độ cao, khát khao cống hiến, tuyển Việt Nam hướng tới trận tái đấu Malaysia đầy tự tin, quyết tâm. Bất kể án phạt của AFC dành cho Malaysia như thế nào sau vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu cao nhất trong trận đấu ngày 31/3 tới. Không chỉ thắng, tuyển Việt Nam còn muốn thắng đẹp mắt, đòi “cả vốn lẫn lãi” trước đối thủ cùng khu vực.

Tuyển Việt Nam binh hùng tướng mạnh đấu Malaysia. Ảnh: S.N

Một vấn đề với tuyển Việt Nam là sự thích nghi của những người mới. Cần nên biết rằng Hoàng Hên phải mất vài vòng đấu mới chơi ổn định ở Hà Nội FC, tương tự là Patrick Lê Giang hay các tân binh.

Ngoài ra, Xuân Son chưa trở lại với thời đỉnh cao, Văn Hậu cũng cần thêm thời gian để đạt thể trạng tốt nhất, trong khi Đình Trọng liệu có phù hợp với một đội hình thiên về sức mạnh cơ bắp ở hàng thủ tuyển Việt Nam?

Những bài toán về nhân sự, sẽ được HLV Kim Sang Sik thử nghiệm và kiểm chứng trong trận giao hữu với Bangladesh trên SVĐ Hàng Đẫy tối 26/3. Kết quả thu được, và cả những điều làm chưa tốt, là cơ sở để HLV Kim Sang Sik hướng tới trận đấu mang tính quyết định với Malaysia tại Thiên Trường ngày 31/3.