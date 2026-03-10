Sau 4 trận với 1 thắng và 3 thất bại, HLV Nguyễn Thành Công chia tay PVF-CAND. Thành tích không như mong đợi khiến PVF-CAND rơi xuống vị trí cuối BXH LPBank V-League sau 15 vòng đấu, khi mới giành được 11 điểm. Nhằm tìm cơ hội trụ hạng, đội tân binh quyết định thay đổi vị trí thuyền trưởng. Đây là lần thứ 2 PVF-CAND thay tướng ở mùa giải năm nay.

HLV Trần Tiến Đại dẫn dắt PVF-CAND.

Người lên thay là gương mặt không xa lạ với bóng đá Việt Nam: ông Trần Tiến Đại. Ông Đại từng có thời gian dài làm việc tại CAHN với nhiều vai trò như Giám đốc kỹ thuật và HLV trưởng.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Trần Tiến Đại là phải giúp CAHN thoát khỏi vị trí bét BXH. Ở trận đấu ra mắt ngày 15/3 tới, HLV Trần Tiến Đại cùng PVF-CAND có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân của CA TP.HCM.