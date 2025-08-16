Sau khi thua CAHN trong trận tranh Siêu cúp bóng đá Việt Nam, Thép Xanh Nam Định bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu V-League.

HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu vô địch lần thứ 3 liên tiếp – kỳ tích trong lịch sử giải vô địch quốc gia.

Hành trình lịch sử của Nam Định bắt đầu bằng thử thách Hải Phòng – đội bóng cũng đầy tham vọng đua tranh chức vô địch.

Đội hình xuất phát:

Nam Định (4-1-4-1): Trần Nguyên Mạnh; Trần Văn Kiên, Đặng Văn Tới, Dương Thanh Hào, Nguyễn Văn Vĩ; Romulo Da Silva; Lý Công Hoàng Anh, A Mít, Nguyễn Tuấn Anh, Eid Mahmoud; Brenner.

Hải Phòng (4-4-2): Nguyễn Đình Triệu; Phạm Trung Hiếu, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Nhật Minh, Triệu Việt Hưng; Lê Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Bicou Bissainthe, Lương Hoàng Nam; Nguyễn Xuân Nam, Joel.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Nam Định vs Hải Phòng: