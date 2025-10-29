Giữa tâm bão

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang ở giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều năm, khi Ủy ban Kháng cáo của FIFA dự kiến công bố phán quyết vào ngày 30/10 liên quan đến vụ việc hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ.

Kết quả của vụ kháng án này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia, cũng như thay đổi mạnh mẽ trong nội bộ FAM.

Malaysia run rẩy trước giờ phán quyết. Ảnh: AFC

Đầu tháng 10, FIFA công bố chi tiết quyết định kỷ luật FAM và 7 cầu thủ mang hai quốc tịch sau khi phát hiện bất thường trong hồ sơ đăng ký.

Ngoài các khoản nộp phạt lớn, 7 cầu thủ còn bị cấm thi đấu trong thời gian 12 tháng.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức để phục vụ điều tra nội bộ, trong khi Phó Chủ tịch Datuk S. Sivasundram tạm thời điều hành công việc hành chính.

Trước sức ép dư luận, CEO đội tuyển quốc gia Rob Friend khẳng định đội tuyển không dính líu đến quy trình hành chính của việc nhập tịch.

Ông Friend nhấn mạnh FAM thuê đội ngũ luật sư quốc tế do Serge Vittoz dẫn đầu để kháng cáo.

Phán quyết sắp tới không chỉ là vấn đề danh dự, mà còn đe dọa trực tiếp đến quyền tham dự Asian Cup 2027.

Nếu FIFA giữ nguyên án phạt hoặc xác nhận có vi phạm nghiêm trọng trong quá trình đăng ký cầu thủ, Malaysia có thể bị trừ điểm hoặc loại khỏi vòng loại, đồng nghĩa mất vé tham dự giải đấu mà họ đang nắm lợi thế lớn trên bảng xếp hạng.

FAM trong khủng hoảng niềm tin

Sự việc đã khoét sâu khủng hoảng niềm tin giữa FAM và người hâm mộ. Từ chỗ được ca ngợi là “mở lối hội nhập bóng đá toàn cầu”, chiến lược nhập tịch giờ bị xem là con dao hai lưỡi.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV kêu gọi “đau một lần rồi thôi”, chấp nhận án phạt của FIFA nếu cần, miễn là FAM chấm dứt tư duy chạy theo thành tích bằng mọi giá.

Một bộ phận CĐV Malaysia chờ cuộc cải tổ toàn diện từ FAM. Ảnh: AFC

Một số chuyên gia cho rằng đây là cơ hội để tái cấu trúc nền bóng đá Malaysia: thay vì phụ thuộc vào cầu thủ lai hoặc nhập tịch, cần đầu tư dài hạn cho đào tạo trẻ.

Thực tế, Malaysia đã hơn 10 năm không giành HCV SEA Games (ngoài tấm HCB năm 2017), chưa từng vô địch U23 Đông Nam Á, và hai lần gần nhất dự U23 châu Á đều thua toàn bộ vòng bảng, với hiệu số tổng cộng 2–17.

Những con số ấy phản ánh vấn đề gốc: hệ thống đào tạo chưa tạo ra nguồn lực ổn định cho các cấp đội tuyển, buộc FAM phải tìm lối tắt. Giờ thì họ phải trả giá.

Hơn nữa, việc Azman Rahman bị đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra độc lập cũng chưa thuyết phục. Dư luận cho rằng FAM chưa đủ mạnh tay.

Bởi vì, Datuk Yusoff Mahadi, quyền chủ tịch FAM, hầu như chưa nhận trách nhiệm nào. Chính ông liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch, rồi khi bị FIFA “tuýt còi” liền đổ cho “lỗi kỹ thuật”.

Người hâm mộ Malaysia không còn giận dữ như trước (đón những trận thắng Lào gần đây với tâm trạng bình thản), họ kiệt quệ cảm xúc.

“Thà xây mới từ đầu, còn hơn giữ một hệ thống rệu rã”, một CĐV lâu năm viết trên diễn đàn Harimau Malaya.

Nói cách khác, dù kết quả kháng án ra sao, dư luận Malaysia thống nhất một điều: vụ việc này phải trở thành dấu mốc cải tổ, để bảo vệ uy tín, cũng như chấm dứt bệnh thành tích.

Nếu FIFA bác kháng cáo, Malaysia có thể khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng điều quan trọng hơn là phục hồi niềm tin người hâm mộ, điều mà bất kỳ phán quyết nào cũng không thể mua lại được.