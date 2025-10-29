Sau vòng 11 LPBank V-League 2025/26, tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 10 đến 19/11, chuẩn bị cho trận lượt về gặp Lào, trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ở đợt tập trung này, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) tập luyện từ ngày 11 đến 14/11. Ngày 15 đến 19/11, tuyển Việt Nam sang Lào.

Trong khi đó, U22 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Từ ngày 10 đến 19/11, đội tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, với sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Đợt tập huấn này, U22 Việt Nam dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ.

Tuyển Việt Nam gặp Lào vào ngày 19/11. Ảnh: Hữu Hà

Ngay sau khi kết thúc giải đấu tại Trung Quốc, U22 Việt Nam bước vào đợt tập huấn mới từ ngày 23/11 tại Vũng Tàu. Dự kiến Khuất Văn Khang cùng các đồng đội lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 tham dự SEA Games 33.

Tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam lần lượt gặp U22 Lào (5/12) và U22 Malaysia (11/12) trên sân 700th Anniversary, Chiangmai. Nếu vào bán kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển về Bangkok thi đấu.

Với lịch tập luyện, thi đấu của cả U22 và ĐTQG, HLV Kim Sang Sik sẽ rất bận rộn trong dịp cuối năm, đó là chưa kể ngay sau SEA Games, U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026.