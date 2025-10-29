Sau 8 vòng đấu tại LPBank V-League, Ninh Bình đang dẫn đầu BXH với 20 điểm, hơn CAHN 3 điểm ở vị trí thứ 2, hơn Thể Công Viettel 5 điểm...

V-League mới đi qua được khoảng 1/3 chặng đường, và còn quá sớm để nói về khả năng vô địch của Ninh Bình cũng như bất cứ đội nào. Tuy nhiên, đội bóng cố đô Hoa Lư đang cho thấy sự quyết tâm rất cao, bên cạnh những lợi thế mà họ có được trước những đối thủ chính.

Ở mùa giải năm nay, Ninh Bình chỉ phải tập trung cho hai mặt trận là V-League và Cúp Quốc gia, với trọng tâm là V-League. Trong khi đó, hai ứng cử viên vô địch V-League là CAHN và Thép Xanh Nam Định phải tham dự 4 giải đấu, dẫn đến nguy cơ quá tải, chấn thương.

Ninh Bình chưa thua trận nào ở V-League.

Thực tế Thép Xanh Nam Định đang có dấu hiệu khủng hoảng về lực lượng, ngay cả khi đầu tư mua tới 15 ngoại binh để tham dự giải châu lục và khu vực. Một loạt trụ cột của đội bóng thành Nam dính chấn thương do phải thi đấu với mật độ dày đặc. Để có đủ quân số, Thép Xanh Nam Định thậm chí còn chuẩn bị phương án đẩy thủ môn Nguyên Mạnh lên đá... tiền đạo.

Trong khi đó, CAHN dù không rơi vào cảnh éo le như Thép Xanh Nam Định nhưng cũng phải tính toán kỹ lưỡng về lực lượng, khi không chỉ đặt mục tiêu vô địch V-League mà còn tiến sâu ở Cúp CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two 2025/26.

Một ứng cử viên vô địch V-League khác là Hà Nội FC lại có màn khởi động chậm và vừa phải thay HLV trưởng. Khoảng cách giữa đội bóng Thủ đô và Ninh Bình hiện đang là 9 điểm.

Còn Thể Công Viettel muốn cạnh tranh ngôi vô địch cần phải chắt chiu từng điểm số. Ở trận gần nhất, đoàn quân của HLV Popov bất ngờ thua HAGL 1-2. Đây cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng áo lính ở V-League mùa này.

Quốc Việt và các đồng đội ghi 20 bàn sau 8 trận.

Như vậy, Ninh Bình đang có được lợi thế nhất định từ việc chính các đối thủ suy yếu và thiếu ổn định. Tuy nhiên, Hoàng Đức và các đồng đội cũng đang cho thấy họ đua tranh sòng phẳng và xứng đáng lên ngôi nếu tiếp tục thể hiện như những vòng đấu vừa qua.

Ninh Bình đang sở hữu hàng công mạnh nhất V-League (20 bàn), các cầu thủ lập công trải đều ở cả ba tuyến. Với hàng phòng ngự, khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ để thủng lưới 7 bàn, trung bình 0,88 bàn thua/trận. Họ là một trong 2 đội chưa thua trận nào tại V-League (cùng với CAHN).

Về lối chơi, Ninh Bình kiểm soát bóng phối hợp nhỏ, ít chạm. Đáng chú ý, Ninh Bình là một trong những đội bóng thường ghi bàn ở cuối trận, cho thấy nền tảng thể lực cùng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ rất cao.

Nhìn chung Ninh Bình là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch và họ đang tiến từng bước để hoàn thành mục tiêu của mình, tuy nhiên chắc chắn mọi thứ sẽ không dễ đạt được bởi V-League luôn là giải đấu khốc liệt và khó lường.