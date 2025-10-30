Kế hoạch của ông Kim Sang Sik

Ngày 10/11 tới, ngay sau khi vòng 11 V-League khép lại, tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đồng loạt hội quân, đánh dấu giai đoạn tập trung cuối cùng trong năm 2025.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam đóng quân tại Việt Trì, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik có khoảng một tuần rèn quân trước khi hành quân sang Lào đá vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik và các cộng sự đã vạch sẵn kế hoạch cho các đội tuyển

Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng có nhiệm vụ riêng và quan trọng không kém là sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu quốc tế với 3 đối thủ là đội chủ nhà, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc.

Đây là cơ hội quý giá cho HLV Kim Sang Sik thử nghiệm lớp kế cận, đồng thời đánh giá sự tiến bộ của lứa cầu thủ sắp dự SEA Games 2023 cũng như VCK U23 châu Á vào đầu năm sau.

Hiện tại, bộ khung cho hai đội đã được ông Kim Sang Sik và ê-kíp dựng lên và dự kiến danh sách triệu tập chính thức được công bố sau vòng 10 V-League.

HLV Kim Sang Sik sợ 'bão'

Không giống như những lần tập trung trước đây, lần hội quân tới của hai đội tuyển đều gánh những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng. Do vậy chỉ cần một biến số nhỏ về mặt nhân sự cũng ảnh hưởng lớn đến toàn bộ kế hoạch chuẩn bị và thành tích cuối cùng.

Đây chính là lý do khiến HLV Kim Sang Sik lo sợ... bão chấn thương. Bởi lẽ, trước khi 2 đội tuyển hội quân, V-League còn tới ba vòng đấu nữa (và thi đấu khá dồn dập) mới tạm dừng nhường chỗ cho các đội bóng của HLV người Hàn Quốc.

Điều chiến lược gia người Hàn Quốc mong nhất là không phải đối mặt với những ca chấn thương bất ngờ

Hiện tại, các đội bóng V-League đang bước vào giai đoạn quyết liệt để cạnh tranh, cải thiện thứ hạng trước khi giải đấu tạm dừng tới đầu năm 2026, cho nên các trận đấu diễn ra với tính đối kháng mạnh mẽ và sự căng thẳng tột độ, khiến nguy cơ chấn thương luôn rình rập.

Sự lo lắng của HLV Kim Sang Sik là hoàn toàn có cơ sở, bởi mới đây ông thầy người Hàn đã chứng kiến chấn thương rất nặng của tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa hoặc thủ môn Bùi Tiến Dũng

Trụ cột của tuyển Việt Nam hoặc U22 gặp chấn thương nặng ngay trước ngày hội quân có thể làm đảo lộn mọi tính toán và buộc HLV người Hàn Quốc phải tìm kiếm phương án thay thế trong quỹ thời gian tương đối eo hẹp.

Thế nên, trong những tuần tới, ngoài việc theo dõi phong độ ông Kim Sang Sik cũng phải cầu mong cho sự an toàn của các học trò, đặc biệt là tìm thêm nhiều phương án dự phòng cho trường hợp có biến số.