Chiều 29/10, thay mặt Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang), đoàn công tác của FAT do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu có buổi làm việc và giải trình với lãnh đạo VFF về sự cố hiển thị nhầm Quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025, do FAT tổ chức chiều 28/10 ở Bangkok (Thái Lan). Cuộc gặp có sự chứng kiến của Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) – ông Winston Lee.

Tại buổi làm việc, ông Adisak Benjasiriwan đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch FAT gửi tới VFF. Trong thư, người đứng đầu FAT bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

Phó Chủ tịch FAT chuyển thư xin lỗi của FAT tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

"Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. LĐBĐ Thái Lan ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn.

LĐBĐ Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này. Chúng tôi trân trọng sự cảm thông và ủng hộ liên tục của quý vị, đồng thời khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai”, bà Madam Pang viết trong thư.

Về phía VFF, lãnh đạo VFF ghi nhận lời xin lỗi chân thành của FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà FAT thể hiện. VFF xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định sự cố là một bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á.

Đại diện FAT cam kết không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với VFF trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.

Tối 28/10, trang fanpage chính thức của FAT đăng tải thông cáo báo chí gửi lời xin lỗi đến VFF và người hâm mộ Việt Nam. Thông cáo nêu rõ: “LĐBĐ Thái Lan chân thành hy vọng LĐBĐ Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi và thông cảm cho lỗi vô ý này – một sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam. Đây là bài học quan trọng để chúng tôi thận trọng và nghiêm túc hơn trong mọi quy trình tổ chức, nhằm duy trì những tiêu chuẩn cao nhất mà LĐBĐ Đông Nam Á kỳ vọng ở chúng tôi với tư cách là nước chủ nhà”.

Video đại diện LĐBĐ Thái Lan có mặt tại VFF: