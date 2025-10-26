HAGL đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất lịch sử. Sau 6 vòng đấu (HAGL còn 1 trận đấu bù với CAHN), họ mới chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng, 3 trận hòa, chưa thắng trận nào, hiện đang đứng cuối BXH.

So với các đối thủ, HAGL không có ngoại binh tốt, trong khi cầu thủ trẻ cần thời gian để trưởng thành. Sau mỗi trận đấu, khó khăn thêm chồng chất với đội bóng phố Núi bởi họ dường như bế tắc, không thể cải thiện được tình hình.

HAGL mới ghi được 1 bàn kể từ đầu mùa giải.

Ở vòng 8, dù được về sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi lại gặp đối thủ rất mạnh là Thể Công Viettel. Quá khó để HAGL có thể làm được điều gì, ngay cả 1 điểm.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Popov, Thể Công Viettel đang trình diễn một lối chơi kỷ luật, hiệu quả, duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa với 4 thắng, 3 hòa, giành 15 điểm, xếp thứ 2 BXH.

Về lực lượng, dù Thể Công Viettel không có sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng vì án treo giò, nhưng vẫn rất tự tin giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Pleiku.

Cũng trong ngày 26/10 còn có 2 cặp đấu khác là Hải Phòng vs Hà Tĩnh và SLNA vs Thanh Hóa. Giới chuyên môn dự đoán hai đội chủ nhà có khả năng giành chiến thắng khi có phong độ tốt hơn các đội khách.