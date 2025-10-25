Theo thông báo mới nhất của chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan, bảng C môn bóng đá nam được chuyển về thi đấu ở SVĐ Rajamangala tại Bangkok, thay vì sân 700th Anniversary ở Chiang Mai như kế hoạch ban đầu.

Như vậy, tại Chiang Mai chỉ có 3 trận đấu diễn ra thuộc bảng B, với sự góp mặt của U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia. Điều này mang tới những bất lợi nhất định với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV SEA Games. Ảnh: VFF

Ông Kim Sang Sik sẽ không thể trực tiếp "xem giò" các đối thủ ở bảng C (U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore), nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất nếu U22 Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Chưa hết, BTC SEA Games 33 cũng đổi cả lịch thi đấu ở bảng B của U22 Việt Nam. Theo đó, thay vì trận đầu thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ và tới sân theo dõi cuộc đọ sức giữa U22 Malaysia vs U22 Lào, lịch đấu mới U22 Việt Nam đá với U22 Lào (4/12), trong khi U22 Malaysia là đội được nghỉ.

Như vậy, ở trận ra quân, U22 Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu thắng U22 Lào, mà còn phải giữ sức, giấu bài cho trận quyết đấu với U22 Malaysia cuối vòng bảng (11/12), tranh tấm vé vào bán kết.

Tại SEA Games 33, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền lọt vào bán kết. Thể thức này khiến cuộc đua giành vé đi tiếp ở các bảng đấu trở nên căng thẳng, kịch tính hơn rất nhiều so với các kỳ trước.

U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất.

Các trận đấu môn bóng đá nam dự kiến diễn ra từ 3/12 đến 18/12. Vòng bảng tổ chức ở ba địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Chuẩn bị cho SEA Games 33, U22 Việt Nam tập trung vào tháng 11 tới, tham dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc (gặp Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc) trước khi hành quân sang Thái Lan.