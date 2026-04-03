Không dễ dàng

Dù đang bay cao sau chuỗi trận vòng loại, nhưng HLV Kim Sang Sik có lẽ rất hiểu thực tế: Asian Cup là một "biển lớn" rất khác.

Để tái lập thành tích lọt vào tứ kết như các năm 2007 hay 2019, tuyển Việt Nam phải đối mặt với những thử thách cực đại. Và nếu chỉ dựa vào bộ khung hiện tại, việc đối đầu với những "ông kẹ" hàng đầu châu Á là một nhiệm vụ quá tầm.

Chơi ấn tượng ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng không đồng nghĩa tuyển Việt Nam thuận lợi tại VCK

Chẳng những vậy, dù năm 2026 được coi là "bản lề" cho quá trình chuẩn bị Asian Cup, nhưng cũng là một "cơn ác mộng" về lịch thi đấu. Tuyển Việt Nam phải căng sức trên nhiều mặt trận: từ ASEAN Cup đầy tính cạnh tranh khu vực đến FIFA ASEAN Cup – giải đấu mới được FIFA bảo trợ diễn ra vào tháng 9-10/2026

Ở cấp độ CLB, các trụ cột cũng phải cày ải liên tục. Nhìn bề ngoài, việc thi đấu dày đặc giúp cầu thủ cọ xát, duy trì cảm giác bóng, nhưng mặt trái của nó là nỗi lo về sự bào mòn thể lực và nguy cơ chấn thương.

Bên cạnh đó, nguồn lực kế cận từ lứa U23 vẫn chưa thực sự mang lại sự an tâm tuyệt đối. Ngoại trừ những cái tên đã khẳng định được năng lực như Khuất Văn Khang, Đình Bắc hay thủ môn Trung Kiên, phần còn lại vẫn cần thêm rất nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm nên đội bóng áo đỏ dường như đang thiếu những phương án xoay tua chất lượng.

"Cú hích" từ những làn gió mới

Tuy nhiên, mục tiêu chinh phục Asian Cup 2027 không hoàn toàn rơi vào thế quá bế tắc, trái lại HLV Kim Sang Sik đang sở hữu một "vốn liếng" cực kỳ quý giá mà các người tiền nhiệm chưa từng có: làn sóng cầu thủ nhập tịch. Đây chính là chìa khóa để nâng cấp toàn diện sức mạnh của "Những chiến binh Sao vàng".

HLV Kim Sang Sik có những sự trợ lực lớn từ các tân binh nhập tịch

Nếu thuận lợi, khả năng ngay tại ASEAN Cup (diễn ra từ 24/7-26/8), tuyển Việt Nam có thể đón những ngoại binh nhập tịch mới như Đỗ Phi Long, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), Rimario, Olaha… khi họ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, cũng như thời gian cư trú.

Với nguồn cầu thủ này, đương nhiên lực lượng cho HLV Kim Sang Sik nhào nặn thêm dày dạn. Đặc biệt, với chất lượng đã được kiểm nghiệm, những cái tên trên ít nhiều giúp chiến lược gia người Hàn Quốc lẫn tuyển Việt Nam mơ cao.

Không chỉ có thêm các cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, "vận son" của HLV Kim Sang Sik cũng là một cơ sở, giúp người hâm mộ tin về một khả năng ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam tiến xa, tạo nên những địa chấn thực sự tại Asian Cup 2027.