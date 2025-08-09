Mùa giải 2025/26 chính thức khởi tranh với trận Siêu Cúp Quốc gia Thép Xanh Nam Định vs CAHN. Hai đội đều là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League, Cúp Quốc gia cũng như có tham vọng lớn ở sân chơi khu vực, châu lục mùa giải tới, vì thế chất lượng chuyên môn trận Siêu Cúp hứa hẹn rất cao.

Siêu Cúp Quốc gia không chỉ là một danh hiệu, "mở hàng" may mắn đầu mùa giải, mà còn là sự khẳng định về sức mạnh của Thép Xanh Nam Định và CAHN.

Sau 2 lần liên tiếp đăng quang V-League, đội bóng thành Nam hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Việt Nam với "hat-trick" vô địch.

Thép Xanh Nam Định 2 lần liên tiếp vô địch V-League.

Để làm được điều này, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục mua về nhiều cầu thủ chất lượng nhằm chuẩn bị tham dự 5 đấu trường ở mùa giải 2025/26. Tiếc cho nhà ĐKVĐ V-League khi họ chưa thể đón sự trở lại của Xuân Son ở giai đoạn lượt đi, nhưng với lực lượng hiện tại là đủ sức đua vô địch với các đối thủ.

Ngoài 7 ngoại binh, Thép Xanh Nam Định còn đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều và 1 nhập tịch. Về lối chơi, đội chủ sân Thiên Trường thi đấu nhuần nhuyễn, hiểu nhau và có bản sắc. Sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có sự tự tin cao nhất.

Không chỉ sở hữu nhiều tên tuổi, Thép Xanh Nam Định còn lợi thế đá trên sân nhà, vì vậy đây chính là thử thách không nhỏ với các vị khách CAHN.

Trận Siêu Cúp Quốc gia hứa hẹn hấp dẫn. Ảnh: S.N

Dù vậy Quang Hải và các đồng đội cũng cho thấy họ không ngại đối thủ nào ở thời điểm hiện tại. Ngoài việc giữ những ngôi sao như Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Đình Bắc, Cao Quang Vinh... đội bóng ngành công an còn bổ sung nhiều cầu thủ rất chất lượng là Adou Minh, Brandon Ly, trung vệ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức...

Với thực lực ngang nhau, Thép Xanh Nam Định và CAHN có thể chơi đôi công sòng phẳng, tạo nên một trận Siêu Cúp hay nhất từ trước tới nay.

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 Thép Xanh Nam Định vs CAHN diễn ra lúc 18h ngày 9/8 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.