"Trong các tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí do FIFA gửi tới các Liên đoàn thành viên, danh sách các đội tuyển tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026 vẫn được thể hiện đầy đủ và chính xác, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam.

Trong phần danh sách phân nhóm hạt giống của các đại diện châu Á trên website chính thức của FIFA hiện không có tên đội tuyển U17 Việt Nam, dù đội tuyển đã chính thức giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

Các phòng chức năng của LĐBĐ Việt Nam đã liên hệ với các đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra , khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức của FIFA", thông báo của VFF trong sáng 21/5.

U17 Việt Nam có tên trong danh sách dự World Cup 2026. Ảnh: VFF

Trước đó, trong bài viết trên trang chủ về lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026, FIFA không điền tên U17 Việt Nam vào nhóm hạt giống nào (4 nhóm hạt giống), dù đoàn quân của HLV Cristiano Roland giành vé vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng (bảng C), đồng thời cũng là suất dự World Cup.

Ngay sau khi VFF có ý kiến về sai sót liên quan tới U17 Việt Nam, FIFA lập tức chỉnh sửa lại thông tin. Theo đó, Nguyễn Lực và các đồng đội nằm ở nhóm hạt giống số 4, cùng với Serbia, Romania, Greece, Uruguay, Tanzania, Algeria, Vietnam, Trung Quốc, Jamaica, Cuba...

Trang web của FIFA đã sửa sai, điền tên U17 Việt Nam

Lễ bốc thăm vòng bảng VCK U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 21/5 tại trụ sở chính của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Tại lễ bốc thăm, 48 đội tuyển vượt qua vòng loại được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội.

U17 Việt Nam dự U17 World Cup 2026 sau khi giành vị trí nhất bảng C tại VCK U17 châu Á 2026, đứng trên U17 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi 17.