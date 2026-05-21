Lễ bốc thăm vòng bảng VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại trụ sở chính của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ, lúc 21h ngày 21/5. Tại lễ bốc thăm, 48 đội tuyển vượt qua vòng loại được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Chủ nhà Qatar mặc định chiếm vị trí đầu tiên trong nhóm hạt giống số 1 cùng với 11 đội tuyển xuất sắc nhất. Qatar chắc chắn nằm ở bảng A.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam (nhóm hạt giống số 4) rơi vào bảng G gặp các đối thủ Mali, Bỉ và New Zealand. Đây là bảng đấu có nhiều thử thách nhưng cũng mang tới cơ hội đi tiếp cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

Kết quả bốc thăm VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Ở Đông Nam Á, U17 Việt Nam là đội bóng duy nhất tham dự World Cup 2026. Trong khi đó ở châu Á, U17 Hàn Quốc nằm ở bảng B gặp Ecuador, New Caledonia và một đội châu Phi (chưa xác định). U17 Nhật Bản cùng bảng với Colombia, Honduras, Serbia (bảng L). U17 Trung Quốc ở bảng H gặp Tây Ban Nha, Morocco và Fiji. Chủ nhà Qatar ở bảng A gặp Ai Cập, Panama, Hy Lạp.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 46/48 đội giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 là Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Morocco, Ai Cập, Tanzania, Algeria, Mali, Senegal, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania, Serbia và Việt Nam. Hai vé còn lại đến VCK U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau những trận đấu play-off khu vực châu Phi diễn ra ngày 23/5 tới.

U17 Việt Nam quyết tâm làm được "điều gì đó" tạ World Cup 2026. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup 2026 sau khi đứng nhất bảng C tại VCK U17 châu Á 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi 17.

VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Các trận đấu tổ chức tập trung tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở thủ đô Doha.