Sau khi chia tay HLV ngoại Gerard Albadalejo, CLB Ninh Bình bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật HAGL làm HLV tạm quyền của đội bóng đất cố đô cho đến khi tìm được HLV mới. Ngay ở vòng 15 LPBank V-League, trong trận tiếp đón SHB Đà Nẵng, ông Vũ Tiến Thành có trận đấu ra mắt đội bóng cố đô Hoa Lư.

Ở 3 trận gần nhất, đội chủ sân Ninh Bình thất bại trước HAGL, CAHN và thua ngược Thép Xanh Nam Định. Thành tích không tốt đang tạo nên áp lực với tân thuyền trưởng Vũ Tiến Thành.

Ninh Bình sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng? Ảnh: S.N

Việc bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành ngồi "ghế nóng" không nằm ngoài mục đích giúp Ninh Bình tìm lại chiến thắng để duy trì cuộc đua vô địch với CAHN và các đối thủ Thể Công Viettel, Hà Nội FC...

Tính đến trước vòng 15, Ninh Bình đang tạm xếp thứ 3 với 27 điểm, kém Thể Công Viettel 1 điểm đang đứng ở vị trí thứ 2, kém đội đầu bảng CAHN 8 điểm, đồng thời thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu giành chiến thắng ở vòng này, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành sẽ vươn lên vị trí nhì bảng.

Việc gặp đội cuối BXH đến từ Đà Nẵng là cơ hội cho Ninh Bình cắt chuỗi 3 trận thua. Nếu không thắng, Hoàng Đức và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch.

Cũng ở vòng này, HAGL tiếp đón CA TP.HCM trên sân nhà. Đội bóng phố Núi chơi khởi sắc ở những vòng đấu vừa qua, tuy nhiên ở trận gần nhất họ để thua CAHN 1-3. Trong khi đó, SLNA dù được thi đấu tại Vinh nhưng không dễ giành 3 điểm trọn vẹn trước Hải Phòng - đội đang đứng thứ 5 BXH.