Mạnh nhất

Nhìn vào chuỗi 17 trận bất bại của tuyển Việt Nam trong thời gian qua, nhiều người dễ nhầm tưởng sức mạnh lớn nhất trong tay HLV Kim Sang Sik nằm ở hàng công. Tuy nhiên, khi đi sâu vào các con số thống kê, lại cho thấy điều ngược lại: nền tảng thành công của chính là hàng phòng ngự.

Số bàn thua mà tuyển Việt Nam phải nhận những trận đấu chính thức (8/13 trận) được coi thấp nhất trong lịch sử, thậm chí còn vượt qua cả giai đoạn đỉnh cao dưới thời HLV Park Hang Seo, người vốn nổi tiếng với triết lý đề cao sự chắc chắn.

Hàng phòng ngự đang giúp tuyển Việt Nam bay cao

Chính nền tảng phòng ngự này đã tạo ra sự an tâm cho các tuyến trên cũng như giúp tuyển Việt Nam duy trì được thế trận và khai thác sơ hở của đối phương để bất bại suốt 1 thời gian dài đã qua.

Nhưng lo nhất

Dẫu vậy, thống kê đôi khi không phản ánh đầy đủ bản chất vấn đề. Nhìn kỹ hơn vào các trận đấu, có thể thấy hàng phòng ngự tuyển Việt Nam chưa thực sự chắc chắn như những con số đang thể hiện.

Không ít lần, nơi hậu tuyến của HLV Kim Sang Sik gặp khó trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn và phải nhờ đến may mắn hoặc sự xuất sắc của cá nhân mới giữ sạch mành lưới.

Nhưng để bay cao hơn, HLV Kim Sang Sik vẫn cần gia cố thêm khi phía trước các đối thủ rất mạnh

Điển hình 2 bàn thua trong các trận đấu được coi dễ dàng trước Malaysia và đặc biệt Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 là ví dụ. Đây là lỗi rất không đáng có, cũng như xuất phát từ những điểm yếu vốn được phơi bày nhưng các đối thủ ít khi khai thác thành công trước đó.

Đáng lo hơn, bài toán gia cố hàng thủ lại không dễ giải trong ngắn hạn. Những gương mặt mới như Nhật Minh hay Ngọc Bảo vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm và hòa nhập với hệ thống. Trong khi đó, kỳ vọng đặt vào trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long cũng chưa thực sự vững chắc, nhất là khi phong độ của cầu thủ này ở cấp CLB chưa đủ thuyết phục.

Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho HLV Kim Sang Sik là ngoài việc tìm thêm những mảnh ghép mới còn phải cải thiện chất lượng, nâng cấp toàn bộ hệ thống phòng ngự đội nhà. Từ cách pressing, tổ chức đội hình cho đến khả năng đọc tình huống, tất cả cần được hoàn thiện ở mức cao hơn.

Chuỗi trận bất bại là nền tảng đáng khích lệ, nhưng để “bay cao” trong những thử thách lớn sắp tới, tuyển Việt Nam buộc phải nhìn thẳng vào điểm yếu của mình. Trớ trêu thay, nơi từng được xem là điểm mạnh nhất lại chính là khu vực cần được gia cố nhiều nhất nếu như muốn tiến xa ở các giải đấu sắp tới, đặc biệt tại Asian Cup 2027.