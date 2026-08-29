"Tuyển Việt Nam cần cải thiện điều gì, tôi xin trả lời rằng chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện. Về hàng công, tôi đánh giá chất lượng hiện tại rất ổn định với những gương mặt như Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc và sự tiến bộ rõ rệt của Đình Bắc.

Chúng tôi định hình được các mảng miếng phối hợp hiệu quả. Tuy nhiên, khi đối đầu các đội bóng hàng đầu châu lục, trọng tâm tuyển Việt Nam là tổ chức lại hệ thống phòng ngự sao cho chặt chẽ và an toàn hơn", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Ở ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik giữ sự ổn định về nhân sự ở hàng phòng ngự, với vai trò số 1 của Patrik Lê Giang, bộ ba trung vệ Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Hậu.

Patrik Lê Giang chắc suất bắt chính. Ảnh: S.N

HLV Kim Sang Sik cũng từng dùng Bùi Hoàng Việt Anh và Phan Tuấn Tài hay ít phút vào sân của trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt. Với Nhật Minh và Gia Bảo, ông Kim chưa thực sự tin tưởng tại giải đấu lần này.

Giới chuyên môn đánh giá, những hậu vệ nói trên đều là cầu thủ xuất sắc ở V-League, và nếu có sự điều chỉnh sẽ là bài toán không dễ với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Có thể ông Kim đang chờ đợi sự xuất hiện của Nguyễn Adou Leygley Minh, trung vệ vừa nhập tịch thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam cần được gia cố hàng phòng ngự. Ảnh: S.N

Nguyễn Adou Leygley Minh đến với V-League trong màu áo của Hà Tĩnh vào tháng 8/2024. Sau một năm gắn bó, cầu thủ sinh năm 1997 gia nhập CAHN. Trong mùa giải vừa qua, Nguyễn Adou Leygley Minh thi đấu 19 trận cho đội bóng ngành công an và ghi được 1 bàn thắng ở V-League 2025/26.

Gần nhất, cầu thủ sinh ra ở Pháp chơi tốt, góp phần giúp CAHN thắng 2-0 trước Adelaide United (Australia), trở thành CLB đầu tiên của Việt Nam vượt qua trận play-off để góp mặt ở vòng bảng Cúp C1 châu Á.

Với chỉ 1 tháng chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik rất khó làm mới hàng thủ, mà chỉ có một vài điều chỉnh và hy vọng tất cả đều đạt phong độ tốt nhất.