Phía sau con số 21 bàn thắng

Hành trình đăng quang của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 ghi nhận rất ít khoảnh khắc bùng nổ vượt trội. Ngoài chiến thắng xuất thần 3-0 ngay trên sân của Indonesia hay màn trình diễn thuyết phục ở trận bán kết lượt về trước Malaysia (2-0), phần lớn thời lượng còn lại của đội tại giải đấu đều để lại nhiều băn khoăn.

Đội bóng của ông Kim Sang Sik từng bị Singapore cầm hòa, bế tắc trong phần lớn thời gian trước Campuchia, và phải căng sức chống đỡ nghẹt thở ở cả hai lượt trận chung kết với Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã không có giải đấu quá bùng nổ, dù lực lượng tốt hơn so với 2 năm trước

Điểm hạn chế lớn nhất trong hệ thống chiến thuật của ông Kim Sang Sik nằm ở khả năng kết liễu trận đấu. Dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn ở một số thời điểm, tuyển Việt Nam lại tỏ ra vô cùng lúng túng khi gặp đối thủ chủ động đá thấp.

Với một lực lượng rất mạnh, được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất nhưng chưa thay đổi được diện mạo từ lối chơi cho tới sự hiệu quả rõ ràng là bàn thua đầu tiên của HLV Kim Sang Sik.

Bài toán về tính hiệu quả của hệ thống

Bước vào ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sở hữu chất lượng nhân sự được đánh giá cao hơn hẳn nhờ sự bổ sung của các cầu thủ nhập tịch chất lượng như Hoàng Hên, Tài Lộc.

Với những quân bài tinh nhuệ trong tay, ông Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ xây dựng nên những "tổ hợp tấn công" biến hóa và áp đảo. Dẫu vậy, các số liệu thống kê lại chỉ ra một thực tế trái ngược về mặt hiệu suất.

Với cùng 21 bàn thắng, tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 chỉ mất 132 cú sút (đạt 49 cú sút trúng đích) để mang về 21 bàn, đạt tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng trên tổng số cú sút là 15,9% (và 42,86% số bàn thắng trên số cú sút trúng đích).

Chất lượng các cầu thủ trên hàng công tăng lên, nhưng hiệu suất bị giảm xuống là mối đau đầu của HLV Kim Sang Sik

Trong khi đó, tại giải đấu vừa kết thúc Đình Bắc, Xuân Son và các đồng đội cần tới 138 cú sút (45 sút trúng đích) để ghi cùng số bàn thắng, đạt tỷ lệ chuyển đổi 15,2% trên tổng số cú sút (nhưng đạt 46,67% trên số cú sút trúng đích).

Đáng nói ở ASEAN Cup 2026, dẫu tổng số bàn thắng vẫn là 21 nhưng có tới 5 bàn đến từ các tình huống đối thủ phản lưới nhà. Các cầu thủ Việt Nam chỉ trực tiếp dứt điểm ghi 16 bàn. Hiệu suất dứt điểm giảm mạnh khi toàn đội phải tốn tới 8,625 cú sút mới đổi lấy 1 bàn thắng tự ghi, kéo tỷ lệ chuyển đổi xuống mức 11,59%.

Hàng công được đánh giá rất mạnh, nhưng trận chung kết chỉ ghi được 2 bàn, thậm chí những chân sút được đánh giá cao như Tài Lộc im hơi lặng tiếng suốt cả giải đấu; hay Đình Bắc “ngừng” ghi bàn kể từ khi vòng đấu loại trực tiếp, có lẽ cũng có phần "vấn đề" của của HLV Kim Sang Sik.

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 mang lại giá trị danh hiệu, nhưng HLV Kim Sang Sik rõ ràng chưa thể thắng chính mình. Việc sở hữu một đội hình mạnh hơn nhưng lại vận hành kém hiệu quả hơn và phụ thuộc nhiều vào sai lầm của đối phương là bài toán lớn mà chiến lược gia người Hàn Quốc cần lời giải cho những chiến dịch lớn tiếp theo.

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