Kết quả bốc thăm vòng loại U20 châu Á 2027 đưa U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Trong số này, U20 Iran được đánh giá là thử thách lớn nhất khi thuộc nhóm hạt giống số 1 và luôn là một trong những nền bóng đá mạnh của châu lục ở cấp độ trẻ.

Lịch thi đấu bảng C vòng loại U20 châu Á 2027

Bên cạnh Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine cũng là những đối thủ không dễ bị đánh bại. Với lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao, hai đội bóng này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt cho các suất đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ ra quân gặp U20 Triều Tiên lúc 19h ngày 31/8. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt đối đầu U20 Palestine ngày 3/9 và U20 Iran ngày 6/9. Tất cả các trận đấu của U20 Việt Nam đều diễn ra lúc 19h tại Việt Trì, Phú Thọ.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ giàu kinh nghiệm, U20 Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027. Giải đấu năm nay có 32 đội tham dự, chia thành 8 bảng, với 15 suất vào vòng chung kết cùng chủ nhà Trung Quốc.

SVĐ Việt Trì sẽ mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người hâm mộ Phú Thọ và các địa phương lân cận đến sân cổ vũ, tiếp thêm động lực cho U20 Việt Nam trong hành trình chinh phục vé tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.