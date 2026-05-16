Trước vòng 23 LPBank V-League, Ninh Bình đứng thứ 3 với 41 điểm, nhiều hơn Hà Nội 2 điểm và kém Thể Công Viettel 5 điểm. Đội bóng cố đô Hoa Lư đang nỗ lực để có thể về đích ở vị trí top 3 mùa giải năm nay.

Muốn vậy, Hoàng Đức và các đồng đội phải giành chiến thắng trước SLNA ở vòng này. Đây là nhiệm vụ không quá khó với tân binh V-League.

Ninh Bình tự tin giành trọn 3 điểm trên sân khách. Ảnh: S.N

Ở vòng trước, Ninh Bình có chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng, giúp các cầu thủ có được tâm lý tốt. Dù phải làm khách ở vòng này, nhưng Ninh Bình được đánh giá cao hơn rất nhiều về lực lượng cũng như phong độ.

Trong khi đó, SLNA vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp. Đội bóng xứ Nghệ đang rất khát điểm để có thể trụ hạng thành công. Tuy nhiên, trước đối thủ mạnh là Ninh Bình, mục tiêu 1 điểm có lẽ là thiết thực nhất với đội chủ sân Vinh.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 16/5, Hải Phòng làm tất cả giành chiến thắng trước Becamex TP.HCM khi có lợi thế sân nhà.