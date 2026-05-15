Trong bài viết trên trang chủ, AFC đánh giá rất cao những nỗ lực của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á. AFC ấn tượng với màn lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước UAE của thầy trò HLV Cristiano Roland, qua đó giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng, cùng suất dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

"Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm, hơn Hàn Quốc 1 điểm, đồng thời cả hai đội cũng giành suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar", AFC viết.

U17 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U17 Australia ở tứ kết. Ảnh: VFF

Ở tứ kết, U17 Việt Nam đối đầu với U17 Australia. Đây là đối thủ mà Nguyễn Lực cùng các đồng đội từng thắng 2-1 tại bán kết giải Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4.

"U17 Việt Nam cho thấy họ rất quyết tâm tiếp tục hành trình lịch sử sau màn trình diễn đầy quả cảm ở VCK U17 châu Á 2026. Sau những nỗ lực to lớn, đại diện Đông Nam Á chắc chắn không muốn để tấm vé vào bán kết vuột khỏi tay", AFC viết.

Về U17 Australia, AFC cho rằng đội bóng này sẽ khác nếu các cầu thủ có được tâm lý tốt. U17 Australia dù có lợi thế về thể hình, thể lực, nhưng trước mắt họ là thử thách lớn mang tên U17 Việt Nam.

Về phần mình, U17 Việt Nam trở lại tập luyện sau chiến thắng trước U17 UAE. Toàn đội có sự tập trung cao nhất, nhanh chóng hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn cho trận đọ sức với U17 Australia.

“Các thầy trong ban huấn luyện nhắc nhở chúng tôi phải tạm quên chiến thắng trước U17 UAE để tập trung tối đa cho các buổi tập, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới với Australia”, tiền vệ Minh Thủy cho biết.

