u17 viet nam 7.jpg
Chiều 14/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam trở lại sân tập tại Jeddah để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia tại VCK U17 châu Á 2026.
u17 viet nam 1.jpg
Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 UAE giành vé vào tứ kết và đoạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026, ban huấn luyện ưu tiên các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục thể trạng cũng như cân bằng tinh thần cho các cầu thủ.
u17 viet nam 5.jpg
Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng ở lượt cuối vòng bảng, buổi tập của thầy trò HLV Cristiano Roland diễn ra với khối lượng vận động nhẹ nhàng và mang tính thư giãn. 
u17 viet nam 2.jpg
 Nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp U17 UAE chủ yếu tản bộ và chơi game tự do, trong khi nhóm cầu thủ có ít thời gian thi đấu hoặc dự bị được rèn thêm các nội dung phối hợp chiến thuật.
u17 viet nam 3.jpg
Bầu không khí trên sân tập khá thoải mái và vui vẻ. Các cầu thủ cho thấy tinh thần tích cực sau cột mốc lịch sử vừa đạt được, đồng thời nhanh chóng hướng sự tập trung tới thử thách tiếp theo trước đối thủ rất mạnh là U17 Australia.
u17 viet nam 9.jpg
HLV Cristiano Roland rất "mát tay" với bóng đá trẻ Việt Nam.
u17 viet nam 4.jpg
Chiến lược gia người Brazil giúp U17 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất chuẩn bị đấu U17 Australia.
u17 viet nam 8.jpg
“Các thầy trong ban huấn luyện nhắc nhở chúng tôi phải tạm quên chiến thắng hôm qua để tập trung tối đa cho các buổi tập, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới với Australia”, tiền vệ Minh Thủy cho biết.
u17 viet nam 6.jpg
Chiếc Cúp rất "đặc biệt" của U17 Việt Nam. Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia lăn bóng vào lúc 0h ngày 17/5.

Ảnh: VFF

                                          Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn