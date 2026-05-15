Bóng đá Thái Lan tiếp tục trải qua khoảng thời gian khó khăn, khi cả đội U17 nam và nữ đều thất bại với mục tiêu giành vé World Cup.

Dư luận Thái Lan thể hiện rõ sự thất vọng. Tờ Thairath viết: “Đội nữ thất bại còn có thể chấp nhận được, bởi họ vào vòng knock-out rồi phải chạm trán ‘bức tường khổng lồ’ Triều Tiên – cường quốc bóng đá nữ châu Á.

Nhưng với đội U17 nam Thái Lan thì khác. Đây là tập thể được chuẩn bị rất kỹ.

U17 Thái Lan có giải đấu thất bại về mọi mặt. Ảnh: AFC

LĐBĐ Thái Lan (FAT) tạo mọi điều kiện: tập huấn, đá giao hữu quốc tế liên tục với các đối thủ chất lượng. Thậm chí còn phối hợp để có thêm những cầu thủ trẻ hàng đầu từ Buriram United tăng cường ở giai đoạn cuối.

Người hâm mộ và truyền thông đều tin rằng, ‘lần này cánh cửa World Cup sẽ mở ra cho bóng đá trẻ Thái Lan’. Đặc biệt khi bảng đấu vòng bảng chỉ có chủ nhà Saudi Arabia mạnh.

Hai đối thủ còn lại – Tajikistan và Myanmar – nhìn tên tuổi thì Thái Lan hoàn toàn có thể cạnh tranh”.

Sau hai trận đầu thất bại, U17 Thái Lan được kỳ vọng thắng U17 Myanmar để ra về trong danh dự. Kết quả, họ chật vật gỡ hòa 2-2.

“Thực tế, Thái Lan suýt thua nếu trọng tài không từ chối bàn thắng phút bù giờ của Myanmar”, Thairath ngán ngẩm. “Nhờ vậy mà ít nhất đội cũng tránh được vị trí bét bảng để không phải trắng tay trở về”.

Nhìn sang bên cạnh, thành tích của U17 Việt Nam – đội trước đó vô địch Đông Nam Á – càng khiến người Thái chạnh lòng.

Theo phân tích của chuyên gia trên Thairath, nguyên nhân thật sự khiến U17 Thái Lan thất bại “có lẽ nằm ở năng lực cầu thủ Thái Lan, cũng như hệ thống đào tạo trẻ trong nước – thứ vẫn chưa theo kịp bóng đá hiện đại”.

U17 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất giành vé World Cup. Ảnh: VFF

Không thành công với các HLV ngoại, gần đây mạng xã hội kêu gọi FAT đưa Kiatisuk Senamuang trở lại.

Chuyên gia của Thairath ủng hộ điều này: “Đó là một lựa chọn đáng suy nghĩ. Bởi ‘Zico Thái’ không chỉ là HLV, mà còn là người hùng trong ký ức của nhiều thế hệ cầu thủ trẻ Thái Lan.

Từ thời còn là cầu thủ cho tới khi làm HLV trưởng tuyển Thái Lan trong giai đoạn ‘vua Đông Nam Á’ bất khả chiến bại”.

Theo chuyên gia: “Để nâng tầm một thế hệ cầu thủ trẻ, đôi khi không chỉ cần chiến thuật hay giáo án. Mà còn cần một người truyền cảm hứng để họ muốn noi theo.

‘Zico Thái’ rất phù hợp với nhiệm vụ này. Hãy thử tưởng tượng xem: Người hùng của bóng đá Thái Lan đưa U17 Thái Lan tới World Cup…”.

