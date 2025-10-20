Thể Công Viettel có sự khởi đầu tốt tại LPBank V-League 2025/26. Đội bóng áo lính duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa (3 thắng, 3 hòa, giành 12 điểm, xếp thứ 4 BXH). Trong khi đó, SHB Đà Nẵng hiện đang đứng thứ 12 trên BXH với 5 điểm. Chỉ cần nhìn vào những thống kê này, có thể dự đoán Thể Công Viettel được đánh giá sẽ giành trọn 3 điểm trước đội khách đến từ sông Hàn.

Thực tế, Thể Công Viettel vượt trội hoàn toàn so với SHB Đà Nẵng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội chơi kỷ luật, gắn kết và hiệu quả. Họ là một trong 2 đội (cùng CAHN) chưa thua trận nào ở V-League, ghi được 10 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3 lần.

Thể Công Viettel tự tin đánh bại SHB Đà Nẵng. Ảnh: S.B

Ở trận gần nhất trên sân Ninh Bình, dù chơi thiếu người nhưng Thể Công Viettel vẫn giành 1 điểm (hòa 1-1). Đó là trận mà Ninh Bình phải nhờ tới may mắn mới không nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Trở về sân nhà, Thể Công Viettel mất Bùi Tiến Dũng sau tấm thẻ đỏ trực tiếp ở trận trước, tuy nhiên HLV Popov có sẵn phương án thay thế. Điều quan trọng là hàng công của đội bóng áo lính đang có phong độ rất cao, sẵn sàng "nã pháo" vào lưới khung thành SHB Đà Nẵng. Nếu giành chiến thắng, Thể Công Viettel vươn lên vị trí thứ 2 BXH sau 7 vòng đấu.

Không bất ngờ khi Thể Công Viettel đẩy cao đội hình chơi tấn công, trong khi SHB Đà Nẵng làm tất cả để giành ít nhất 1 điểm tại Hàng Đẫy. Nhưng đây rõ ràng là nhiệm vụ rất khó với đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn.