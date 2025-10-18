HLV Harry Kewell có màn ra mắt không thành công cùng Hà Nội FC khi nhận thất bại 1-2 trước Ninh Bình, tại vòng 7 LPBank V-League. Đánh giá về trận đấu, cựu danh thủ Liverpool nói: "Chúng tôi làm tốt ở nhiều khía cạnh, tạo ra khá nhiều cơ hội. Nhưng bóng đá là câu chuyện của bàn thắng và thật không may, hôm nay đội không ghi được bàn. Khi không ghi bàn, bạn sẽ phải trả giá, và chúng tôi đã thua.

Hà Nội FC chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng tiếc rằng lại nhận hai bàn thua từ các tình huống cố định. Đó là điều khiến chúng tôi phải trả giá. Khi trở lại tập luyện, đội phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Một trong những điều quan trọng là phải cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt ở những tình huống cố định. Chúng tôi cần học cách phản ứng tốt hơn, tập trung hơn trong những thời điểm quan trọng".

HLV Harry Kewell chưa thể có chiến thắng đầu tiên cùng Hà Nội FC. Ảnh: S.N

"Ninh Bình là đội bóng rất trực diện, có những tiền đạo tuyệt vời. Họ chỉ cần hai cơ hội từ các tình huống cố định và tận dụng triệt để. Điều đó cho thấy họ rất hiệu quả. Chúng tôi phải kiểm soát tốt hơn trước những đội chơi theo cách như vậy. Về tổng thể, tôi nghĩ Hà Nội FC không chơi tệ. Ninh Bình không thực sự tạo ra quá nhiều cơ hội ngoài 2 tình huống cố định. Tôi hài lòng vì các cầu thủ thể hiện được tinh thần và ý chí mà tôi mong muốn", thuyền trưởng Hà Nội FC nói thêm.

Nhận xét về màn thể hiện của Đỗ Hoàng Hên, HLV HLV Harry Kewell cho biết: "Cậu ấy chơi rất tốt. Đây là trận đấu đầu tiên của Hên sau một thời gian dài không thi đấu. Tôi phải xem thể trạng và không thể sử dụng Hoàng Hên trong 90 phút".

"Tôi không thể trách cứ các cầu thủ của mình. Họ thi đấu đúng tinh thần, đúng cách mà chúng tôi hướng tới. Họ cố gắng chơi bóng cống hiến, dù hôm nay điều đó chưa mang lại kết quả như mong muốn. Tôi nghĩ tất cả đều đang rất háo hức, rất nỗ lực.

Thất bại luôn khiến bạn đau đớn, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi phải trở lại sân tập, làm việc chăm chỉ hơn và tiếp tục cải thiện. Tôi tin với sự hỗ trợ từ Ban huấn luyện, các cầu thủ, đội sẽ sớm đi đúng hướng. Tôi muốn người hâm mộ biết rằng, chúng tôi mang đến tinh thần cống hiến, nỗ lực và tôn trọng dành cho đội bóng. Tất cả đều cam kết làm việc hết mình để mang lại niềm tự hào cho CLB. Mỗi trận đấu là một cơ hội để tiến bộ, và tôi tin đội bóng sớm thể hiện đúng tiềm năng của mình", HLV Harry Kewell chốt lại.

Hoàng Hên trong pha tranh chấp bóng với Đức Chiến. Ảnh: S.N

Trong khi đó, HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình nói: "Chúng tôi giành chiến thắng trước Hà Nội FC, một đội bóng rất mạnh, có bề dày lịch sử và luôn chiến đấu tới cùng. Đây thực sự là trận đấu khó, và chiến thắng này mang ý nghĩa lớn với CLB. Nếu muốn chiến thắng, bạn phải biết chịu đựng, phải kiên trì đến cùng. Chúng tôi làm được điều đó và xứng đáng với 3 điểm.

Hôm nay Hoàng Đức thể hiện một tinh thần thi đấu phi thường, gần như “người ngoài hành tinh”. Dù đang chấn thương, Hoàng Đức vẫn ra sân, muốn giúp đồng đội, muốn đóng góp cho đội bóng. Đó là tấm gương tuyệt vời về tinh thần thủ lĩnh và trách nhiệm. Ninh Bình rất hạnh phúc và tự hào vì cậu ấy".