Sau gần 1 năm điều trị chấn thương gãy chân, Xuân Son tái xuất vào tháng 11/2025, trong trận tuyển Việt Nam đấu với Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ở trận đấu đó, tiền đạo sinh năm 1997 đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng khai thông bế tắc trên chấm 11m, góp công giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Ở cấp độ CLB, Xuân Son nhanh chóng lấy lại phong độ và liên tục ghi bàn cho Thép Xanh Nam Định. Đáng chú ý, chân sút gốc Brazil ghi tới 7 bàn thắng sau 3 trận đấu ở sân chơi Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Sự đóng góp của Xuân Son giúp đội bóng thành Nam giành vé vào bán kết sớm trước một vòng đấu.

Xuân Son đang lấy lại phong độ tốt nhất. Ảnh: T.L

Số bàn thắng của Xuân Son chiếm hơn một nửa tổng số pha lập công của Thép Xanh Nam Định tại đấu trường khu vực. Sau 4 trận đấu, đại diện Việt Nam ghi được 12 bàn thắng, hiện đang đứng đầu BXH.

Với phong độ hiện tại, Xuân Son không chỉ được kỳ vọng giúp Thép Xanh Nam Định chinh phục ngôi vô địch, mà còn đứng trước cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới tại Cúp CLB Đông Nam Á mùa giải năm nay.

Vào lúc 19h30 ngày 5/2, Xuân Son cùng các đồng đội ở Thép Xanh Nam Định tiếp đón Johor Darul Ta'zim (Malaysia), thuộc bảng B, Cúp CLB Đông Nam Á. Trước trận đấu này, cả hai đội đều giành vé đi tiếp nhưng vẫn còn mục tiêu là tranh ngôi đầu bảng.

Nói về sự chuẩn bị trước trận đấu, HLV Mauro của Thép Xanh Nam Định cho biết: "Ở mọi trận đấu, mục tiêu của chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng. Hiện tại, đội đang trải qua một lịch thi đấu dày, điều đó ảnh hưởng ít nhiều tới sự phục hồi của các cầu thủ. Tôi không muốn nói nhiều vào các yếu tố bất lợi mà chỉ tập trung vào trận đấu.

Khi vào bán kết, chúng tôi có quyền nghĩ về chức vô địch. Nhưng bóng đá thì không đơn giản như vậy, bạn cần phải vạch rõ ra mục tiêu từng bước của mình. Do đó chúng tôi tập trung hết mình vào trận đấu với ohor Darul Ta'zim, sau đó chờ đợi đối thủ ở trận tiếp theo".