Ngày 4/2, Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho hai cầu thủ Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hành trình giành HCĐ giải U23 châu Á 2026. Ngoài ra, Khuất Văn Khang và Công Phương cũng được Tập đoàn Viettel vinh danh bằng những khoản khích lệ xứng đáng cho nỗ lực và dấu ấn chuyên môn ở sân chơi châu lục.

Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Trong năm 2025, Văn Khang và Công Phương liên tiếp ghi dấu ấn ở các đấu trường lớn, trở thành những nhân tố giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, Khuất Văn Khang thiết lập cột mốc hiếm có. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa cầu thủ Việt Nam nào sở hữu bộ sưu tập thành tích như tiền vệ này, với 4 lần đăng quang khu vực Đông Nam Á từ cấp độ U15, U23 đến ĐTQG, một HCV SEA Games, cùng 3 lần góp mặt tại VCK U23 châu Á.

Trong khi đó, Nguyễn Công Phương cũng khẳng định giá trị bằng những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt. Bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Indonesia không chỉ đem về chiến thắng then chốt mà còn giúp U23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp bước lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á.