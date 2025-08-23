Tối 23/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hành trình của mình tại giải vô địch thế giới 2025, với trận mở màn gặp Ba Lan. Đây là cuộc so tài được dự báo rất khó để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo bất ngờ khi đối thủ là đứng hạng 3 thế giới. Dù vậy, các cô gái Việt Nam tự tin chơi hết khả năng, thu được nhiều bài học.

So với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Ba Lan vượt trội về mọi mặt. Đội bóng này có chiều cao trung bình lên tới 185,6 cm, trong khi Việt Nam là 177,4 cm. Những cái tên như Magdalena Stysiak (2m03) hay Agnieszka Korneluk (2m) đủ "làm khổ" bất kỳ hàng chắn nào.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho giải thế giới. Ảnh: S.N

Ba Lan sở hữu dàn ngôi sao thường xuyên góp mặt ở các giải đấu lớn nhất thế giới. Gặp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá yếu hơn nhiều, không bất ngờ khi đội bóng Đông Âu chơi tấn công dồn dập để kết thúc trận đấu trong 3 set.

Trước đối thủ chơi tấn công mạnh mẽ và hiệu quả, phòng ngự chắc chắn, có nhiều kinh nghiệm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần phải bình tĩnh, không cuốn vào lối chơi của Ba Lan.

Đáng tiếc là tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có Bích Tuyền ở giải đấu lần này, tuy nhiên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định ông có phương án thay thế, đồng thời cùng các học trò chuẩn bị kỹ về đấu pháp.

Một trận đấu vô cùng khó khăn với Thanh Thúy và các đồng đội. Dù ít khả năng gây bất ngờ, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có thể "làm được điều gì đó" về mặt điểm số.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Ba Lan diễn ra lúc 20h30 ngày 23/8 tại Phuket, Thái Lan.

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh