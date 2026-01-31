Đúng dự đoán, tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan là hai đội giành vé đi tiếp tại bảng B, giải futsal châu Á. Dù vậy, phía trước với cả hai vẫn còn trận đấu quan trọng nhằm xác định ngôi đầu bảng. Một chiến thắng mang tới tâm lý tốt hơn với mỗi đội trước khi bước vào vòng tứ kết.

Tuyển futsal Việt Nam đang rất tự tin. So với SEA Games 33, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi có sự trở lại rất quan trọng của Đoàn Phát và Thái Huy. Đây là hai nhân tố đóng vai trò quan trọng, giúp đội bóng áo đỏ giành chiến thắng ở hai trận vừa qua, trước Kuwait và Lebanon.

Tuyển futsal Việt Nam rất tự tin. Ảnh: VFF

Sau hai trận toàn thắng, HLV Diego Giustozzi dành nhiều lời khen ngợi với tuyển futsal Việt Nam, nhưng ông yêu cầu các học trò phải có sự tập trung cao nhất cho trận gặp Thái Lan. Đây là trận đấu mà hàng thủ của tuyển futsal Việt Nam có thể phải hoạt động rất vất vả trước áp lực lớn từ đối thủ.

Tuyển futsal Thái Lan khẳng định sức mạnh của đội bóng hàng đầu châu Á bằng 2 chiến thắng thuyết phục trước Lebanon và Kuwait. Pivo Osamanmusa tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi ghi tới đến 5 bàn trong tổng số 8 pha lập công sau 2 trận của đội bóng xứ Chùa vàng. Đặt lên bàn cân, Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn so với tuyển futsal Việt Nam.

Tuy nhiên, đây là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam có tinh thần thoải mái. Châu Đoàn Phát và các đồng đội sẵn sàng chơi hết sức giành chiến thắng, trong khi Thái Lan chỉ cần 1 điểm là đứng nhất bảng B.

Trận tuyển futsal Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng và lúc 15h ngày 31/1.