Ở lượt trận thứ 2 bảng A, trước đối thủ yếu là Timor Leste tại giải futsal Đông Nam Á 2026, tuyển futsal Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 7-1. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi tiếp tục đứng nhất bảng, khi Thái Lan chỉ giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar.

Với 2 trận toàn thắng, tuyển futsal Việt Nam bước vào trận gặp chủ nhà Thái Lan với tính chất tranh ngôi ngôi nhất bảng. Đây cũng được xem là trận "chung kết" của bảng A, giữa hai ứng cử viên vô địch của giải đấu.

Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng đấu với Thái Lan.

Ở hai trận vừa qua, tuyển futsal Việt Nam thể hiện lối chơi cơ động và kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, sức mạnh cùng bản lĩnh của đội bóng áo đỏ chỉ được kiểm chứng ở trận đấu với Thái Lan.

Trước trận đấu này, điều quan trọng nhất với tuyển futsal Việt Nam là cần nhanh chóng hồi phục thể lực, khi phải thi đấu với mật độ 1 trận/ngày. Về sự chuẩn bị đấu pháp, HLV Diego Giustozzi theo dõi rất kỹ cuộc đối đầu giữa Thái Lan vs Myanmar để đánh giá sức mạnh của đối thủ. Nhiều khả năng HLV Diego trao cơ hội cho một số cầu thủ ít được thi đấu nhằm giữ sức cho trụ cột, nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu chiến thắng.

Chiến lược gia người Argentina khẳng định tuyển futsal Việt Nam có sự tập trung cao nhất, và dù sớm giành vé đi tiếp nhưng toàn đội vẫn chơi hết khả năng. Đánh bại Thái Lan không chỉ ngôi nhất bảng, mà còn tạo tâm lý tốt cho thầy trò HLV Diego Giustozzi trước vòng bán kết.

Trận tuyển futsal Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 8/4.