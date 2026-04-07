V-League sắp an bài

LPBank V-League 2025/26 chỉ còn 9 vòng đấu nữa là hạ màn. Về lý thuyết, cuộc đua đến chức vô địch vẫn chưa ngã ngũ bởi còn tới 5-6 CLB đủ khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế cục diện hiện tại, chức vô địch gần như chỉ còn là chuyện riêng của CLB CAHN, vì khoảng cách điểm số tạo ra so với nhóm bám đuổi là khá lớn, trong khi phong độ lại duy trì ở mức ổn định và thuyết phục.

Đình Bắc và các đồng đội đang băng băng tới chức vô địch LPBank V-League 2025/26

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CAHN không chỉ thắng đều mà còn thể hiện sự vượt trội về lối chơi, chiều sâu đội hình lẫn bản lĩnh trong các trận cầu then chốt. Khi đối thủ liên tục sảy chân, việc CAHN băng băng về đích chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu không có cú sụp đổ khó tin ở chặng cuối, rất khó để kịch bản bất ngờ xảy ra đối với Đình Bắc và đồng đội.

Ở đầu còn lại của bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng có vẻ “đông vui” hơn khi cũng có tới 5-6 đội bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm. Tuy nhiên, giống như cuộc đua vô địch, sự phân hóa về phong độ và điểm số đang dần làm rõ nhóm thực sự phải lo lắng. Cuộc chiến sinh tồn nhiều khả năng chỉ còn gói gọn trong 2-3 cái tên gồm PVF CAND, SHB.Đà Nẵng hay HAGL, thay vì một cuộc hỗn chiến kéo dài đến vòng cuối.

Chính vì vậy, có thể nói V-League mùa này đang dần đi đến trạng thái “an bài”. Những vòng đấu còn lại mang ý nghĩa thứ hạng nhiều hơn là bước ngoặt, khi cả hai đầu bảng đều đã hình thành những xu hướng khá rõ ràng.

HLV Kim Sang Sik có thở phào?

Trên lý thuyết, khi cuộc đua tại V-League không còn quá căng thẳng, mức độ va chạm trên sân cũng có thể giảm đi. Điều này phần nào mang lại sự yên tâm cho HLV Kim Sang Sik, người đang theo dõi sát sao tình hình lực lượng của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa HLV Kim Sang Sik đã an tâm khi mùa giải chưa hạ màn thực sự

Mùa giải vẫn chưa khép lại, và chỉ cần một pha bóng thiếu kiểm soát, một tình huống quá tải thể lực, chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa, khi các cầu thủ đã trải qua mật độ thi đấu dày đặc, nguy cơ sẽ cao hơn.

Chính vì thế, dù V-League có phần “hạ nhiệt”, mỗi vòng đấu trôi qua vẫn khiến HLV Kim Sang Sik phải dõi theo với sự thấp thỏm. Bởi ngay sau khi giải quốc nội khép lại không lâu, tuyển Việt Nam lập tức bước vào chiến dịch quan trọng tại ASEAN Cup 2026. Bất kỳ tổn thất nào về lực lượng ở thời điểm này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị.

Nói cách khác, sự “an bài” của V-League chưa chắc đã mang đến sự nhẹ nhõm cho thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Ngược lại, đó còn là giai đoạn nhạy cảm, nơi mọi rủi ro đều có thể trở thành bài toán lớn.

Vì thế, HLV Kim Sang Sik có lẽ vẫn chưa thể thở phào, ít nhất cho đến khi các trụ cột cập bến an toàn sau mùa giải 2025/26 cũng như sẵn sàng cho cuộc chinh phục ở ASEAN Cup 2026.