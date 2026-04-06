Theo đó, 2 trận đấu mà Thể Công Viettel đề xuất mời trọng tài ngoại là các trận gặp CLB Ninh Bình (vòng 21 LPBank V-League, ngày 3/5) và trận bán kết Cúp Quốc gia ngày 11/6/2026.

“Đây là các trận đấu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc và cơ hội cạnh tranh danh hiệu của các đội bóng. Nhằm góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác điều hành trận đấu, đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng chuyên môn của giải đấu, CLB Thể Công Viettel trân trọng đề xuất Công ty VPF cử tổ trọng tài quốc tế người nước ngoài (trọng tài chính, trọng tài VAR và các trợ lý nếu có) tham gia điều hành hai trận đấu nêu trên”, công văn của đội bóng áo lính nêu rõ.

CLB Thể Công Viettel muốn có trọng tài ngoại điều hành 2 trận đấu sắp tới.

Sau khi công văn được gửi đi, CLB Thể Công Viettel đang đợi phản hồi từ phía VPF. Đây không phải lần đầu tiên đội bóng này đề xuất mời trọng tài ngoại. Lần gần nhất, ngày 18/11/2025, Thể Công Viettel có công văn đề xuất về việc mời trọng tài quốc tế người nước ngoài tuy nhiên không được chấp thuận.

Ở trận đấu gần nhất tại V-League, Thể Công Viettel hòa SLNA 1-1. Đây là trận mà đoàn quân của HLV Popov không hài lòng với một số quyết định của trọng tài, đặc biệt là tình huống không công nhận bàn thắng của tiền đạo Lucao (sau khi check VAR).