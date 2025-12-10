Trong quá trình chuẩn bị cho trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, tiền đạo Haykal Danish Haizon đặt mục tiêu cùng U22 Malaysia chiến thắng.

Haykal Danish kêu gọi các đồng đội xem trận đấu với U22 Việt Nam – ứng viên sáng giá cho HCV SEA Games 2025 – như một “nhiệm vụ phải thắng”.

Haykal Danish tuyên bố muốn chiến thắng U22 Việt Nam. Ảnh: FAM

Trong trận thắng U22 Lào 4-1, Haykal chính là người ghi bàn thắng gỡ hòa, qua đó thổi luồng sinh khí mới cho U22 Malaysia – đội lúc đó chịu nhiều vấn đề tâm lý vì một số CLB không nhả người.

“Chiến thắng đầu tiên trước U22 Lào rất quan trọng để nâng tinh thần toàn đội”, Haykal cho biết.

“Tôi hy vọng khi bước vào trận gặp U22 Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Mặc dù mất thêm các trụ cột như Haqimi Azim Rosli và Haziq Kutty Abba, Haykal vẫn tỏ ra lạc quan.

“Đúng là, giống như những giải đấu trước, đội lại đối mặt với các vấn đề tương tự. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng phải tiếp tục. Tôi hy vọng tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng cho mọi tình huống”.

Dù chỉ cần một trận hòa để vào bán kết, Haykal khẳng định U22 Malaysia không tính toán thi đấu thực dụng.

“Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng. Kể cả hòa là đủ, chúng tôi vẫn muốn thắng. Nhiệm vụ là phải thắng, để lấy lại niềm tự hào”.

U22 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Haykal cho rằng U22 Malaysia phải vào thi đấu với trí thông minh, tính cơ động và tốc độ trận đấu.

“U22 Việt Nam là ứng viên hàng đầu. Họ mạnh, họ nhanh. Chúng tôi không thể đấu thể lực với họ…

Để giành chiến thắng, chúng tôi cần phải vượt qua họ bằng những đường chuyền nhanh, di chuyển bóng thật nhanh từ biên này sang biên kia. Đó là cách của chúng tôi”.

Haykal cho biết sự gắn kết của đội hình hiện tại tốt hơn nhiều so với giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á, điều khiến anh tự tin U22 Malaysia có thể triển khai đúng ý đồ chiến thuật.

“Chúng tôi nhìn chung đã sẵn sàng hơn lần này. Chỉ cần duy trì sự ổn định trong tập luyện và luôn giữ tập trung”.

Haykal Danish từng là nhân tố chủ chốt giúp U19 Malaysia vô địch U19 Đông Nam Á tại Indonesia năm 2022.

Trên hành trình vô địch, họ thắng U19 Việt Nam của lứa Đình Bắc, Khuất Văn Khang 3-0. Haykal Danish là người ghi bàn cuối cùng khi vào sân từ ghế dự bị.