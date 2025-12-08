Tuyển nữ Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 bằng chiến thắng "7 sao" trước nữ Malaysia, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng B. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Mai Đức Chung là nữ Philippines - đội thua Myanmar 1-2 ở trận mở màn.

Việc Philippines thua Myanmar khiến cục diện tại bảng B rất căng thẳng. Đội bóng này chắc chắn chơi hết sức với tuyển nữ Việt Nam, bởi nếu tiếp tục trắng tay họ sẽ sớm phải về nước.

Thực tế ở trận ra quân Philippines có thế trận tốt khi đối đầu với Myanmar. Sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng sự chủ quan cùng mất tập trung khiến đội bóng từng dự World Cup 2023 phải trả giá đắt.

Tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Philippines. Ảnh: V.A

Về phía tuyển Việt Nam, HLV Mai Đức Chung hài lòng khi đội bóng của mình hoàn thành 3 mục tiêu đề ra: giành trọn 3 điểm, thắng đậm và không chấn thương. Ở trận đấu với Malaysia, ông Chung trao cơ hội cho khá nhiều cầu thủ trẻ với mục đích rất rõ ràng là giúp các học trò sớm trưởng thành, đồng thời giữ sức cho trụ cột ở trận mang tính then chốt với Philippines.

Cũng như những cuộc đối đầu trước đây, tuyển nữ Việt Nam tập trung chống bóng bổng trước dàn cầu thủ to cao của đối phương. Phòng ngự chắc chắn với sự bọc lót tốt, đánh chặn từ tuyến giữa, nhưng Huỳnh Như cùng các đồng đội cũng có nhiều phương án chuyển đổi trạng thái, tấn công tìm kiếm bàn thắng.

Tuyển nữ Việt Nam từng thua Philippines trong hai cuộc đối đầu gần nhất (1-2 năm 2023 và 0-4 năm 2022). Những kết quả này cho thấy đây là trận đấu rất khó khăn với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Nhưng chẳng thể khác, muốn bảo vệ tấm HCV, các cô gái áo đỏ phải đánh bại được Philippines để lấy được 6 điểm, sớm giành tấm vé vào bán kết SEA Games 33.

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như.

