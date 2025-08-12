Thắng Campuchia 6-0 và Indonesia 7-0, tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan tại bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025, do kém về hiệu số phụ. Cả hai đội đều sớm giành vé vào bán kết nên trận đấu tối 12/10 trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng) có tính chất tranh ngôi đầu bảng.

Ở hai trận vừa qua, dù tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số đậm nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng. Ông Chung cho rằng các học trò của mình cần phải cải thiện khâu dứt điểm, bởi khi đối đầu với những đội bóng có hàng thủ chắc, việc bỏ lỡ cơ hội sẽ khiến đội bóng có thể phải trả giá.

Thực tế, tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa chơi hết khả năng bởi hai đối thủ vừa qua đều được đánh giá là yếu. Thử thách thực sự với Huỳnh Như và các đồng đội chính là Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng 2 trận ở bảng A. Ảnh: Đức Anh

Trong nhiều năm qua, bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan luôn cạnh tranh ngôi vô địch ở đấu trường khu vực. Thành tích gần đây của tuyển nữ Việt Nam tốt hơn đội bóng xứ Chùa vàng, nhưng trình độ hai đội vẫn được đánh giá là ngang nhau.

Chính vì vậy, trong cuộc đọ sức tối nay, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan không chỉ là tranh ngôi nhất bảng A, mà còn là vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam có lợi thế sân nhà. Đây là yếu tố rất quan trọng khi thầy trò HLV Mai Đức Chung được tiếp thêm nhiều sức mạnh từ các CĐV. Về lối chơi, các cô gái Việt Nam cần có thêm những miếng đánh gây bất ngờ, cùng việc khắc phục hạn chế về khâu dứt điểm.

Đội chủ nhà quyết tâm đánh bại Thái Lan. Ảnh: Đức Anh

Về lực lượng, Dương Thị Vân chấn thương phải nhập viện cấp cứu ở trận thắng Indonesia, hiện vẫn để ngỏ khả năng thi đấu. HLV Mai Đức Chung chuẩn bị những phương án về nhân sự, sẵn sàng thay mọi vị trí trong trận đấu được dự báo rất căng thẳng.

Thái Lan chỉ cần một trận hòa để đứng nhất bảng A, qua đó tránh gặp Philippines ở bán kết. Tuy nhiên, chắc chắn tuyển nữ Việt Nam không để đối thủ làm được điều mình muốn. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có thể sẽ chủ động tấn công, quyết tâm có được bàn thắng mở tỉ số để chủ động về mặt thế trận cũng như tâm lý.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/8 trên SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn