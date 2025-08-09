Phút 21 trong trận tuyển nữ Việt Nam gặp Indonesia tại giải Đông Nam Á 2025, tiền vệ Dương Thị Vân buộc phải rời sân do chấn thương. Dù cố gắng thi đấu nhưng nữ tuyển thủ vẫn phải rời sân vì quá đau. Người vào thay cô là Hải Linh. Dương Thị Vân sau đó được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra.

Dương Thị Vân phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Mai Hương

Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của Dương Thị Vân. HLV Mai Đức Chung hi vọng học trò của mình không gặp chấn thương nặng và sớm trở lại tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

"Dương Thị Vân bị lỏng đầu gối sau một pha va chạm. Chúng tôi cần thời gian để theo dõi và chăm sóc. Hiện tại, chưa thể đánh giá mức độ chấn thương, nhưng hy vọng cô ấy sớm bình phục để tập luyện cùng đội", HLV Mai Đức Chung nói.

Tuyển thủ Việt Nam chưa rõ mức độ chấn thương. Ảnh: Mai Hương

Đánh giá về trận đấu, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết: "Tôi chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của đội. Các cầu thủ vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nếu dứt điểm tốt hơn, chúng tôi có thể thắng đậm 10-0 ở trận này. Một số cầu thủ trẻ vào sân chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng hiệp hai họ chơi tốt hơn. Thanh Nhã mới bình phục chấn thương, nên tôi chỉ sử dụng cô ấy ở một số thời điểm".

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: Đức Anh

Sau khi vào bán kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan ở lượt trận cuối. HLV Mai Đức Chung nhận xét về trận đấu rất được chờ đợi sắp tới: "Chúng tôi theo dõi Thái Lan thi đấu ở các trận trước. Họ sở hữu đội hình trẻ, kết hợp với một số cầu thủ nhập tịch. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là đánh bại Thái Lan để giành ngôi nhất bảng".

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn