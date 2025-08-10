Nhìn từ V-League 2024/25

Mùa giải V-League 2024/25 kết thúc để lại trong lòng người hâm mộ nhiều dư vị, không chỉ bởi những cuộc đua tranh ngôi vô địch gay cấn mà còn bởi sự khốc liệt trên băng ghế huấn luyện.

Chiến dịch vừa qua tạo ra một kỷ lục với hàng loạt cuộc "thay tướng" giữa dòng. Và đáng nói, không có ngoại lệ cho bất cứ ai, kể cả là HLV ngoại vốn rất thành công (trường hợp ông Popov), đến được tin tưởng gần như tuyệt đối như ông Nguyễn Đức Thắng, Lê Đức Tuấn…

Theo thống kê, có tới 7/14 CLB thay tướng giữa dòng, trong đó CLB Bình Dương (hiện tại đổi tên sang B.TP.HCM) cùng SHB.Đà Nẵng là những đội bất ổn nhất với 3 lần xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo.

V-League 2024/25 chứng kiến nhiều HLV bị truất ghế

Có rất nhiều lý do dẫn tới việc các đội bóng phải thay HLV, nhưng phần lớn sự thay đổi đến từ thành tích không được như ý dẫn tới nhiều chiến lược gia phải ngậm ngùi rời 'ghế nóng', dù mới chỉ đi qua vài vòng đấu.

Lời cảnh báo cho chiến dịch 2025/26

Mùa giải 2025/26, dự báo cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện sẽ còn khốc liệt hơn nữa. Lý do là bởi các đội bóng đã và đang có những sự đầu tư mạnh mẽ, về nội binh lẫn ngoại binh.

Từ Ninh Bình, Thép xanh Nam Định, Hà Nội FC, CAHN, Thể Công Viettel đến CLB CA TP.HCM, tất cả đều đang thể hiện tham vọng lớn bằng việc chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu có giá trị hàng triệu USD.

Mùa bóng 2025/26 cũng được dự báo không dễ dàng cho các HLV.

Khi đầu tư lớn, tham vọng và kỳ vọng cũng sẽ tăng cao tương ứng. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực dồn trên vai các HLV trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết.

Một huấn luyện viên không chỉ đối mặt với áp lực từ ban lãnh đạo, mà còn từ chính các cầu thủ ngôi sao trong đội hình và từ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Với một đội hình toàn "sao", việc quản lý phòng thay đồ, dung hòa cái tôi của từng cá nhân đã là một bài toán khó. Nếu không thể đưa đội bóng đến với thành công, chiếc ghế thuyền trưởng chẳng dễ mà giữ.

Trong bối cảnh giải đấu xuất hiện nhiều ứng viên cho cuộc đua vô địch, V-League 2025/26 dự báo rất nóng. Điều đó có thể khiến lãnh đạo các CLB phải ra quyết định nhanh và dứt khoát hơn với các HLV, đôi khi chỉ dựa vào phong độ vài vòng đấu.

Chính bởi vậy, mùa giải phía trước không loại trừ có thể chứng kiến nhiều HLV mất việc hơn. Để trụ vững giữa bão kỳ vọng, đòi hỏi HLV trưởng vừa phải là nhà cầm quân giỏi chiến thuật, vừa là nhà tâm lý vững vàng...