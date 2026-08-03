Mục tiêu 3 điểm

Trận hòa không mong muốn trước Singapore đẩy tuyển Việt Nam vào tình thế vô cùng khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A, ASEAN Cup 2026. Với cục diện hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik (xếp thứ 3 bảng A) nếu thắng Indonesia, sẽ giành lại ngôi đầu và gần như chắc chắn lọt vào bán kết.

Trường hợp nhận kết quả ngược lại trên sân khách, tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ ba và nguy cơ dừng bước ngay từ vòng bảng là rất lớn. Nếu hai đội hòa, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không còn quyền tự quyết, cụ thể là phải thắng Campuchia ở lượt cuối, đồng thời chờ đợi kết quả có lợi ở trận đấu giữa Singapore vs Indonesia.

Có một thực tế là bất cứ đội bóng nào cũng muốn đánh bại tuyển Việt Nam - nhà đương kim vô địch của giải đấu. Tại bảng A, Indonesia là đội muốn thắng tuyển Việt Nam nhất, không chỉ là cạnh tranh tấm vé đi tiếp, mà còn muốn đòi nợ đối thủ sau trận thua ở ASEAN Cup 2024.

Tuyển Việt Nam chơi không tốt ở trận hòa Singapore. Ảnh: Hải Hoàng

Sự chuẩn bị của Indonesia cho thấy rõ quyết tâm của đội bóng này. Họ không sử dụng đội hình mạnh nhất ở hai trận vừa qua nhằm giữ sức cho các trụ cột, đồng thời giấu bài triệt để ngay cả ở những buổi tập.

Về phía tuyển Việt Nam, trận hòa trước Singapore ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý của các cầu thủ. Bên cạnh đó, nhà đương kim vô địch chỉ có 3 ngày chuẩn bị, đúng 1 buổi tập trước trận đấu quan trọng nhất vòng bảng.

Đây là thời điểm mà thầy trò HLV Kim Sang Sik phải khẳng định được đẳng cấp của mình. Dù khó khăn đến đâu, tuyển Việt Nam vẫn hướng tới chiến thắng và phải làm hết sức trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia.

Chỉ tập trung chơi bóng

Như đã phân tích, tuyển Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi khi đối đầu với Indonesia, nhưng mọi thứ vẫn đang trong quyền kiểm soát của HLV Kim Sang Sik và các học trò. Trận hòa Singapore nằm ngoài tính toán, dẫu vậy chưa phải là dấu chấm hết với Xuân Son và các đồng đội.

Thậm chí, tuyển Việt Nam còn thể hiện được những điều tích cực trong trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 31/7, đó là khả năng kiểm soát bóng, thế trận, gây ra được áp lực trong suốt 90 phút. Vấn đề của "Những chiến binh sao vàng" là sự hiệu quả trong các phương án tấn công, bên cạnh đó là phải làm tốt hơn nữa khâu tổ chức của hàng phòng ngự.

HLV Kim Sang Sik có thể điều chỉnh về nhân sự ở trận gặp Indonesia, chẳng hạn như xếp Đình Bắc dự bị, sử dụng Tài Lộc ở đội hình xuất phát. Quang Hải cũng có thể được thay bằng Hai Long hoặc Thành Long để tuyến giữa của tuyển Việt Nam đánh chặn từ xa, hỗ trợ tốt nhất cho hàng phòng ngự.

Tuyển Việt Nam làm tất cả đánh bại Indonesia. Ảnh: S.N

Dù đội hình thế nào, tuyển Việt Nam vẫn tự tin chơi sòng phẳng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không được cuốn vào lối chơi của đối thủ, cần tránh những va chạm không cần thiết, trước cách đá rắn, quyết liệt của Indonesia. Thể hiện được bản lĩnh ở những trận đấu căng thẳng như thế này là điều mà tuyển Việt Nam phải làm được.

Tuyển Việt Nam rơi vào tình thế khó khăn, nhưng sẽ khiến đối thủ phải dành sự tôn trọng cao nhất. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, và chuyến làm khách trên sân Indonesia là một trong những thử thách phải vượt qua.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 20h30 ngày 3/8 trên SVĐ Pakansari (Bogor, Indonesia).

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vỹ, Tiến Anh, Hoàng Đức, Hai Long, Tài Lộc, Hoàng Hên, Xuân Son.

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