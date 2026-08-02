"Trận đấu với Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến tấm vé đi tiếp với cả hai đội. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Đá trên sân khách luôn khó khăn, tuy nhiên toàn đội đang có động lực rất lớn để hướng đến 3 điểm", HLV Kim Sang Sik mở lời trong buổi họp báo trước trận tuyển Việt Nam vs Indonesia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trước trận gặp Indonesia, tuyển Việt Nam hòa thất vọng 0-0 khi tiếp đón Singapore trên sân nhà. HLV Kim Sang Sik khẳng định ông và các học trò rút ra nhiều bài học: "Ở trận gặp Singapore, dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ không thể ghi bàn, điều đó mang lại nhiều sự nuối tiếc. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu đó, chuyến làm khách tại Indonesia lần này sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi.

HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi muốn đáp lại sự tiếc nuối đó bằng một phong độ tốt và kết quả tích cực trong trận đấu ngày mai. Về sân vận động Pakansari, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây nên tôi chưa thể đưa ra đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết ở Indonesia khá tương đồng với Việt Nam nên các cầu thủ thích nghi rất tốt”.

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi phân tích kỹ các trận đấu của Indonesia. Họ sở hữu hàng công rất mạnh với những cầu thủ có chiều cao tốt và khả năng chơi chân, dứt điểm đa dạng. Đây chắc chắn là bài toán không dễ dàng cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng giữ sạch lưới trong 2 trận đấu vừa qua nên toàn đội rất tự tin. Tôi muốn nhấn mạnh rằng phòng ngự không phải là nhiệm vụ của riêng cá nhân nào, mà là sự phối hợp của tất cả các tuyến”.

"Việc trực tiếp theo dõi trận giao hữu giữa Indonesia vs Mozambique giúp tôi hiểu rõ hơn về cách vận hành lối chơi cũng như ý đồ chiến thuật của Indonesia. Họ thi đấu rất tổ chức. Tôi không quan tâm Indonesia chọn sân nào để tập luyện. Điều quan trọng nhất đối với tuyển Việt Nam là sự chuẩn bị và động lực thi đấu của chính mình khi bước vào sân”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng. Ảnh: S.N

“Mục tiêu của tuyển Việt Nam ở trận đấu này là giành trọn 3 điểm. Dù biết Indonesia có lợi thế sân nhà và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, tôi và các cầu thủ vẫn hướng tới một chiến thắng. Chúng tôi muốn vượt qua thử thách này để khẳng định năng lực của nhà đương kim vô địch.

Chúng tôi biết truyền thông và đối thủ phân tích rất kỹ về tuyển Việt Nam. Rõ ràng họ đang rất tự tin. Tôi và các cầu thủ nhìn nhận ra những điểm cần cải thiện, có phương án điều chỉnh phù hợp. Trận đấu ngày mai chứng minh sự chuẩn bị và bản lĩnh của tuyển Việt Nam”, HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 20h30 ngày 3/8 trên SVĐ Pakansari (Bogor, Indonesia).

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