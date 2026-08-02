“Trận đấu ngày mai rất quan trọng đối với chúng tôi để tiến vào vòng tiếp theo tại ASEAN Cup 2026. Rõ ràng, tuyển Việt Nam phải giành chiến thắng trước Indonesia. Dù thi đấu trên sân khách với những khó khăn nhất định về điều kiện thời tiết hay sân bãi, chúng tôi vẫn phải thể hiện sự kiên cường và quyết tâm cao nhất để chiến thắng”, thủ thành Patrik Lê Giang tự tin phát biểu trước trận tuyển Việt Nam vs Indonesia.

Patrik Lê Giang rất tự tin.

Ở trận đấu với chủ nhà Indonesia, Patrik Lê Giang sẽ có màn đối đầu với ngôi sao trẻ 19 tuổi Mitchell Baker - người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026 với 4 bàn thắng. Thủ thành số 1 tuyển Việt Nam cho biết: “Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân đặc biệt nào của đối thủ, mà tập trung vào toàn bộ tập thể Indonesia. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia".

Đây có thể là trận đấu chính thức thứ 3 liên tiếp Patrik Lê Giang được bắt chính ở tuyển Việt Nam, anh xúc động nói: "Đối với tôi, mỗi trận đấu khoác áo đội tuyển quốc gia đều là một trận đấu lớn. Khoác lên mình chiếc áo đại diện cho quốc gia là vinh dự lớn nhất của một cầu thủ. Tôi không cảm thấy sự khác biệt hay áp lực giữa các trận đấu. Mục tiêu của tôi luôn là cống hiến hết mình, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và làm cho đất nước tự hào”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 20h30 ngày 3/8 trên SVĐ Pakansari (Bogor, Indonesia).

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