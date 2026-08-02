Việc tuyển Việt Nam để Singapore cầm hoà ngay trên sân nhà là một kết quả không nằm trong tính toán của HLV Kim Sang Sik. Dù dành sự tôn trọng với đối thủ, nhưng nhà ĐKVĐ có đủ sức mạnh để giải quyết trận đấu theo cách của mình.

Tuy nhiên, trong một ngày hàng phòng ngự của Singapore được tổ chức tốt, thì hàng công của tuyển Việt Nam lại thiếu độ sắc bén, kém duyên.

Theo thống kê, số pha dứt điểm của tuyển Việt Nam gấp 3 lần so với Singapore. Trong 90 phút thi đấu chính thức, dù lấn lướt hoàn toàn đối thủ, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc, Hoàng Đức, Thành Chung... bỏ lỡ tất cả những cơ hội được tạo ra.

Xuân Son bế tắc trước hàng phòng ngự của Singapore. Ảnh: Hải Hoàng

Ngay cả bài tủ từ các tình huống cố định, hay sút xa, những đường chuyền từ cánh của Tiến Anh, đi bóng tốc độ của Đình Bắc, không chiến của Xuân Son... đều không thể tạo nên sự khác biệt. Rõ ràng là sự hiệu quả trong các phương án tấn công của tuyển Việt Nam không cao, trước một hàng phòng ngự luôn giữ được cự ly, bọc lót, đá tỉnh táo của Singapore.

Ngoài ra, vị trí mà tuyển Việt Nam đang yếu được nhìn thấy rất rõ, đó là tiền vệ phòng ngự. Quang Hải cần được đá cao ở bên cánh, chơi tự do, thay vì cặp với Hoàng Đức ở trung tâm.

Nhưng dùng ai ở trận gặp Indonesia đang khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu. Tuyển Việt Nam không còn Doãn Ngọc Tân như ở ASEAN Cup 2024, trong khi Thành Long chưa phải là phương án tốt nhất.

Việc thiếu một cầu thủ có thể lùi về hỗ trợ phòng ngự ở trục dọc, khiến tuyển Việt Nam đối mặt với những tình huống phản công nguy hiểm của đối thủ. Đó là chưa kể các hậu vệ của tuyển Việt Nam chuyển hỏng khá nhiều, kể cả với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Hậu.

Tuyển Việt Nam phải cải thiện sự hiệu quả trong các phương án tấn công. Ảnh: Hải Hoàng

Khi Singapore làm khó được nhà tuyển Việt Nam, hiển nhiên Indonesia có thể đáng ngại hơn vì chất lượng cầu thủ cũng như lợi thế sân nhà. Vì thế, nếu vẫn thể hiện như trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 31/7, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khó tránh một kết quả không tốt.

Tuy nhiên, nếu những vấn đề trên được được giải quyết, Xuân Son và các đồng đội đủ sức chơi một trận sòng phẳng với đối thủ. Sức mạnh hàng công của tuyển Việt Nam nếu được phát huy tối đa, việc giành 3 điểm trên sân khách không phải là điều gì bất khả thi.

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