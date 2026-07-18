Trước trận giao hữu với Myanmar, HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng để dành tặng người hâm mộ, đặc biệt với các CĐV Thái Nguyên. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ ông có cuộc "tổng kiểm tra" với tuyển Việt Nam, trước khi chính thức bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Với những phát biểu này, có thể thấy HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng vẫn tung vào sân một số trụ cột quan trọng như Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc, Xuân Son... Tuy nhiên, nhằm tránh nguy cơ xảy ra chấn thương, những cầu thủ trên được sử dụng ở những thời điểm phù hợp.

Xuân Son đã khẳng định năng lực ở tuyển Việt Nam, không cần phải kiểm tra nhiều. Ảnh: VFF

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam khó xếp đội hình mạnh nhất ngay từ đầu, thay vào đó có sự đan xen giữa các cầu thủ chủ chốt và "kép phụ". Điều này cũng giúp HLV Kim Sang Sik đánh giá kỹ hơn về khả năng kết nối của các vị trí với nhau.

Trên thực tế, tuyển Việt Nam thu được nhiều kết quả tích cực ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua. Ba trận giao hữu với các đối thủ có trình độ tăng dần giúp HLV Kim Sang Sik nhìn rõ đội tuyển đang cần gì, thiếu gì, điều chỉnh ra sao.

Vì vậy, tuyển Việt Nam không cần thiết phải chơi một trận hết sức với Myanmar, bởi làm như vậy có thể lộ bài, và điều lo ngại nhất là nguy cơ dính chấn thương của các trụ cột.

Tuyển Việt Nam tự tin thắng Myanmar. Ảnh: VFF

Điều mà HLV Kim Sang Sik chờ đợi nhất ở trận tổng duyệt này không phải là một chiến thắng, mà là cách vận hành lối chơi, định hình rõ nét bộ khung chính cũng như các phương án dự phòng. Nói cách khác, HLV Kim Sang Sik cơ bản hoàn thành quá trình chuẩn bị chuyên môn cho tuyển Việt Nam, và cuộc đọ sức với Myanmar được xem là trận cọ xát cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Trận giao hữu với Myanmar vì thế có ý nghĩa tinh thần cho tuyển Việt Nam nhiều hơn so với vấn đề chuyên môn. Những thử nghiệm nếu có của HLV Kim Sang Sik, chỉ là ở những vị trí mà Duy Mạnh, Văn Khang hay Ngọc Bảo để lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Myanmar lăn bóng vào lúc 19h ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Việt Anh, Nhật Minh, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Thành Long, Tài Lộc, Việt Cường, Đình Bắc.